Luego del cierre de los comicios legislativos en la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se presentó ante la prensa desde el Centro de Cómputos en La Plata, donde destacó la magnitud de la jornada electoral.

“Hoy es un día realmente histórico para la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que una provincia organiza una elección de esta magnitud, con más de catorce millones de electores, más de cuarenta mil mesas y casi siete mil locales de votación”, señaló.

Bianco remarcó que la jornada “transcurrió con total normalidad”, pese a “algunas demoras usuales en la apertura de mesas”, y subrayó que a las 10 de la mañana “todas las mesas de la Provincia ya estaban funcionando con normalidad y los bonaerenses pudieron votar con tranquilidad”.

Además, agradeció a la Junta Electoral de la Provincia, la Cámara Nacional Electoral, el Juzgado Federal N°1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, el Ministerio de Seguridad bonaerense, las fuerzas federales, el Correo Argentino y “al conjunto de las fuerzas políticas y fiscales que garantizaron el desarrollo de la elección”.

Respecto al escrutinio provisorio, explicó que “los primeros resultados estarán disponibles a partir de las 21 horas, siempre y cuando se haya computado al menos el 30% de las mesas de todas las secciones electorales”. Los datos podrán consultarse en la web resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar y a través de la app oficial.

Finalmente, aclaró que el escrutinio definitivo comenzará cinco días después, el próximo sábado, y será el que determine los resultados finales.