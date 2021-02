La legisladora bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Píparo afirmó que se arrepiente de haber perseguido a los motociclistas que confundió con motochorros que la habían asaltado en Año Nuevo en La Plata.

Señaló que su marido, Juan Ignacio Buzali, a quien la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, a cargo de la UFI N° 17 de La Plata pidió formalmente la prisión preventiva por doble tentativa de homicidio, es la única persona del país que está presa "por cuatro puntos de sutura" aplicados a una de las víctimas.

Hoy "no lo seguiría de vuelta sabiendo cómo es la situación en nuestra ciudad, con pocos móviles. También hablo por él. Pusimos en riesgo nuestra vida y la vida de terceros. Ahora esperaría más a la policía. No me parece mal comprometerse. Hoy llamaría al 911 y nada más", sostuvo Píparo.

Sobre la situación de su marido, la legisladora dijo que "merece estar con sus hijos y esperar el proceso" en su casa "en un país donde absolutamente no hay ninguna persona presa por cuatro puntos de sutura".

"Esto es lo que yo no puedo explicarles a mis hijos. No puedo educar a mis hijos diciéndoles 'tu papá es la única persona tras las rejas por cuatro puntos de sutura'. Pero es la verdad. Hoy lo que le tengo que decirles a mis hijos es que está a disposición de la justicia, no se por cuanto tiempo", finalizó Píparo en declaraciones televisivas.