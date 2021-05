"Si eliminás al Estado de la cadena formadora de precios en la industria cárnica, bajás el precio de la carne de la noche a la mañana, mínimo en un 30%. Y un 50% en el resto de los alimentos en góndolas. Lo demás es humo, típico de un payaso", disparó Luciano Bugallo contra Francisco Echarren.

Y arremetió: "Un tipo que nunca laburo en el sector privado, que jamás género nada, ni contrató a nadie que no sea con cargos públicos, ¿qué podes esperar? Igual, es posible bajar entre 30 y 50% el costo, si eliminas al Estado del medio. Gana la cadena y gana el consumidor".

Las críticas a Echarren también llegaron por parte de la Sociedad Rural de Castelli. Su titular Alejandro Jaureguiberry confió que los productores se enteraron de la noticia por las redes y que no hubo llamado alguno por parte del Municipio a la entidad ruralista.

"Creo que es una intención que no va a prosperar. Pierden de vista cuando se juntan con un par de productores que no representan a nadie. No existe un acuerdo y los productores no vamos a avalar nada en ese sentido. Me llamó un carnicero del pueblo que también desconoce la propuesta", sentenció el dirigente.