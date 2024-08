La Diputada Nacional de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, salió a cuestionar al ministro de economía, Luis Caputo, y al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tras el veto a la ley de movilidad jubilatoria aprobada en el Congreso.

“Son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Ver a Caputo y Sturzenegger reírse de los jubilados no me sorprende, me indigna. Son los protagonistas de la historia de los fracasos Argentinos”, disparó Cecilia Moreau.

Tras la aprobación de la nueva ley de movilidad jubilatoria, el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, decidió vetarla. “El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa”, argumentaron desde el oficialismo.

Ahora, el proyecto volvería al Congreso y, si logran alcanzar los mismos votos (2/3), el Poder Legislativo podría insistir con la ley.