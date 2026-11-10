El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.678, que modifica la legislación educativa y amplía la regulación del uso de celulares y dispositivos digitales en las escuelas. La medida alcanza a estudiantes de los niveles primario y secundario, tanto de establecimientos públicos como privados.

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La normativa fue publicada este martes 10 de noviembre en el Boletín Oficial bonaerense, edición N.º 30.359, y puede consultarse en la página 6 del documento, dentro de la sección de Leyes.

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En su artículo 1°, la Ley 15.678 modifica el artículo 1° de la Ley 15.534 y establece que la regulación del uso de pantallas comprende a los alumnos de primaria y secundaria durante su permanencia en establecimientos educativos de gestión pública y privada.

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Por su parte, el artículo 2° modifica el artículo 3° de la legislación original y establece que los estudiantes deberán utilizar las pantallas únicamente para cumplir objetivos pedagógicos. En ese sentido, define como uso responsable la «no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo requerimiento y/o autorización explícita del docente».

De esta manera, la legislación establece una restricción al uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas, aunque no implica una prohibición absoluta de llevarlos a los establecimientos. La excepción contempla las situaciones en las que los docentes consideren necesario utilizarlos como herramientas de aprendizaje.

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La promulgación de la ley también reavivó una discusión dentro del oficialismo bonaerense. La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, había señalado que la normativa no establece una prohibición, sino que busca regular el uso de los dispositivos.

Sus declaraciones generaron una respuesta del senador bonaerense Emmanuel González Santalla, de La Cámpora, quien impulsó la iniciativa y sostuvo que el texto es claro: los celulares no deben utilizarse durante la jornada escolar, excepto cuando el docente los requiera con fines pedagógicos.

Con la publicación de la Ley 15.678 en el Boletín Oficial, la regulación quedó formalmente promulgada y amplió su alcance a las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires.