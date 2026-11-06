El Gobierno nacional dispuso el cierre operativo de 72 Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en todo el país, de los cuales 19 corresponden a la provincia de Buenos Aires. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial.

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La disposición lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y establece un plazo de 60 días hábiles para completar el cierre de las dependencias alcanzadas y redistribuir los legajos y dominios entre los registros que continúen funcionando.

En territorio bonaerense, la medida comprende oficinas de Azul, Balcarce, Carhué, Coronel Dorrego, General Belgrano, General La Madrid, General Rodríguez, Juan Bautista Alberdi y Vedia, Laprida, Lobos, Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero, Morón, Merlo, Pigüé, Quilmes, Rojas, San Pedro, Tandil, Trenque Lauquen y Zárate.

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Entre las dependencias afectadas hay registros tradicionales de automotores y oficinas con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial e industrial.

Uno por uno, los 19 registros que cerrarán en la provincia de Buenos Aires

El anexo de la resolución publicada en el Boletín Oficial identifica las siguientes dependencias bonaerenses que dejarán de funcionar:

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1. Azul: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios N° 1 (01007/25006/51005).

2. Balcarce: Registro Seccional con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y de Créditos Prendarios (51007).

3. Carhué: Registro Seccional con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y de Créditos Prendarios (51011).

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4. Coronel Dorrego y Oriente: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (51015).

5. General Belgrano: Registro Seccional con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y de Créditos Prendarios (51026).

6. General La Madrid: Registro Seccional con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y de Créditos Prendarios (51027).

7. General Rodríguez: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 2 (01247/25138).

8. Juan Bautista Alberdi y Vedia: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (51032).

9. Laprida: Registro Seccional con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y de Créditos Prendarios (51037).

10. Lobos: Registro Seccional con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y de Créditos Prendarios (51041).

11. Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (51043).

12. Merlo: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 1 (01062).

13. Pigüé: Registro Seccional con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y de Créditos Prendarios (51062).

14. Quilmes: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 1 (01077).

15. Rojas: Registro Seccional con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y de Créditos Prendarios (51069).

16. San Pedro: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios N° 1 (01093/25081/51082).

17. Tandil: Registro Seccional con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y de Créditos Prendarios (51083).

18. Trenque Lauquen: Registro Seccional con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y de Créditos Prendarios (51087).

19. Zárate: Registro Seccional con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y de Créditos Prendarios (51093).

Qué pasará con los trámites de los registros que cierran

La resolución instruye a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) a redistribuir los dominios y legajos de las oficinas alcanzadas entre otras dependencias que permanezcan abiertas.

El objetivo oficial es garantizar la continuidad de los trámites y concentrar la actividad registral en una menor cantidad de oficinas. Sin embargo, la normativa no especifica cuál será el registro receptor en cada localidad, por lo que esa información deberá ser determinada por la Dirección Nacional.

La medida se enmarca en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio de 2026. Según el Ministerio de Justicia, la iniciativa apunta a implementar esquemas de gestión más simples y eficientes, con una reorganización que contempla la supresión, concentración o modificación de las dependencias registrales.

Además, los registros que absorban las funciones de otras oficinas podrán ampliar sus competencias para realizar inscripciones vinculadas con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas sobre bienes muebles no registrables.

El proceso deberá completarse dentro de los próximos 60 días hábiles, en el marco de una transformación del sistema registral que impactará en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y del resto del país.