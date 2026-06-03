En medio de la polémica por el futuro de la Unidad Turística Chapadmalal, los senadores nacionales Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio presentaron un proyecto de ley para transferir el histórico complejo desde el Estado nacional a la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar la continuidad de su función social, educativa, recreativa y cultural.

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La iniciativa surge luego de que el Gobierno nacional anunciara su intención de concesionar el complejo por 30 años para que una inversión privada avance en su restauración y modernización. La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, abrió un debate político sobre el destino de uno de los emblemas del turismo social argentino.

Según el proyecto impulsado por los legisladores de Unión por la Patria, la Provincia debería asumir la administración del predio preservando su carácter histórico y patrimonial, además de asegurar el acceso prioritario para jubilados, pensionados, estudiantes, contingentes escolares, personas con discapacidad y organizaciones sociales y comunitarias.

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La propuesta también establece que la Provincia deberá respetar la condición de Monumento Histórico Nacional del complejo y prohíbe la venta total del inmueble o cualquier cambio de su destino público sin autorización expresa del Congreso de la Nación.

“El proyecto tiene como finalidad la protección del acceso al turismo social y la preservación del patrimonio que es de todos los argentinos”, argumentaron De Pedro y Di Tullio. En ese sentido, sostuvieron que “proteger nuestro patrimonio de más de ochenta años de historia es un mandato que la ciudadanía depositó en cada uno de nosotros”.

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La discusión también llegó a la Legislatura bonaerense donde la senadora provincial Fernanda Raverta presentó una iniciativa similar para que la Provincia recupere la administración de Chapadmalal y garantice la continuidad de las políticas de turismo social.

“Hay quienes miran Chapadmalal y ven tierra para hacer negocios. Nosotros vemos familias, oportunidades y chicos conociendo el mar por primera vez”, afirmó la legisladora marplatense.

El gobernador Axel Kicillof también se sumó al debate durante el cierre del Congreso Bonaerense del Trabajo realizado en Mar del Plata. El mandatario calificó como “una vergüenza” la decisión del gobierno de Javier Milei y deslizó sospechas sobre una posible operación inmobiliaria detrás de la iniciativa.

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“Parece que marcha, como hizo con todo, a un negocio inmobiliario”, cuestionó el mandatario provincial, quien además se mostró dispuesto a recibir la administración del complejo. “Charlemos de cómo nos lo transfieren para conservar fuentes de trabajo y ponerlo a funcionar”, propuso.

Mientras tanto, desde otro sector político surgió una alternativa diferente para el futuro de Chapadmalal. El senador nacional Maximiliano Abad presentó una propuesta para que uno de los hoteles del complejo sea destinado a la Universidad Nacional de Mar del Plata y forme parte de un nuevo campus universitario.

“Queremos que la educación vuelva a ser el centro, el eje que ordena, promueve oportunidades y garantice un desarrollo sustentable. Crear un espacio donde la ciencia, el estudio del mar y el desarrollo productivo tengan un lugar en nuestra costa”, sostuvo el legislador radical.