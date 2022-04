Hilda “Chiche” Duhalde anunció que quiere volver a la política y que pretende hacerlo como precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en 2023. En ese marco apuntó contra Cristina Kirchner como “la causante absoluta de todo lo que le sucede a la Argentina”.

En un reportaje con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, la dirigente peronista bonaerense aseguró que ve muy mal la actualidad del país y adelantó que por eso va a participar en la elección del año que viene posiblemente como legisladora por la provincia de Buenos Aires.

"No está bien nada en Argentina y creo que Cristina Kirchner es la causante absoluta de todo lo que nos sucede. Ella está obsesionada solo por sus propios problemas y le importan un bledo los problemas del país. Esta señora le ha hecho mucho daño al país" dijo indignada.

Aseguró que la Argentina “no tiene presidente” y que Cristina "tiene esa manera de conducir a su tropa, cada vez más pequeña, pero que le hace muchísimo daño al país". "Me asombra y me preocupa ver que la dirigencia del peronismo no kirchnerista no diga nada de esto", lamentó.

La ex Primera Dama analizó así el presente del país y lamentó que “tengamos todos los días más droga, más inseguridad y una economía que cada vez funciona menos”. Puso como ejemplo la polémica campaña del municipio de Morón que planteó a los jóvenes “tomar poquita” cocaína.

En este sentido, criticó el rol de los intendentes y de los gobernadores. “No hacen nada". "Creo que es el momento, a pesar de mi edad, de hacerle frente a esto y por eso voy a participar en la elección que viene posiblemente como senadora", anunció durante la entrevista.