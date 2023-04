El dirigente del Movimiento Evita y actual Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, aseguró que hay que apoyar a Alberto Fernández para que termine su mandato "lo mejor posible".

"Alberto nos decía que la reelección no era su prioridad. Me parece que la decisión es un acto de responsabilidad, que pone por encima de los intereses del Frente de Todos. "Me parece muy bien. Ahora hay que apoyarlo para que termine su objetivo lo mejor posible", dijo.

En declaraciones televisivas, el funcionario opinó de la difícil situación política y económica de Argentina. En ese contexto, el oriundo de Lomas de Zamora destacó la importancia de trabajar por el bienestar del pueblo argentino y encontrar soluciones para la inflación y la pobreza".

Además, Navarro reconoció "la necesidad de un esfuerzo conjunto" y de "acuerdo entre los distintos actores políticos y sociales". Durante una entrevista en el canal América, mencionó que que "no hay un candidato claro que tenga asegurado el triunfo en las elecciones".

Por último, admitió que la gente está enojada con la clase política "con razón": "Se supone que llegamos al gobierno para mejorar la vida. Podemos analizar el por qué. Pero hoy el que se levanta a las 4 de la mañana en el Gran Buenos Aires, no la está pasando bien".