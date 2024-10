El intendente Guillermo Britos se reunió este lunes con el titular de la cartera de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio, con el objetivo de trabajar en soluciones que garanticen la continuidad del transporte público en el municipio.

El encuentro se dio en el marco de negociaciones que el Ejecutivo municipal mantiene con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por el reclamo que surge a partir de la deuda que la empresa local tiene con los trabajadores, como así también con el incumplimiento de la escala salarial de los choferes agremiados al sindicato.

Durante la reunión, la Provincia entregó a Britos nuevos Pases Libres Multimodales, gestionados especialmente para personas con discapacidad en el distrito. Estos pases no solo facilitan el acceso al transporte, sino que también representan un avance hacia una mayor inclusión y calidad de vida.

Cómo continúa el conflicto gremial

La medida de fuerza iniciada el pasado lunes 21 fue levantada hasta el próximo 1° de noviembre, según informaron desde el gremio la tregua de 10 días se hace en virtud de que se retomó el diálogo por lo que el servicio de colectivos se retomó desde el jueves 24 de octubre.

“A raíz de retomar el diálogo, hemos accedido a una tregua por diez días, a partir de este jueves 24 de octubre, retomando el servicio de manera normal; no obstante, si en ese período no hay una respuesta positiva para los trabajadores, de no acceder a un acuerdo entre las partes, la medida volverá a tener vigencia a partir del 2 de noviembre a las 00 horas”, detalló Tomás Lencina, Secretario General de UTA San Nicolás, seccional a la que pertenece Chivilcoy.

Acuerdo entre las partes

“Desde el Municipio se está contactando al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, y nosotros con la empresa, todos tratando de encontrar una salida para que el servicio de transporte público continúe en Chivilcoy”, explicó Lencina, “que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo, con el fin de arribar a un acuerdo que sirva para todos”.

En este sentido, confirmó que se firmó un acta entre las partes, en el ámbito de la empresa, entre él como representante de la UTA y el Dr. Arturo Pertosa, presidente del Directorio de EMTUPSE, que será anexada al expediente del Ministerio de Trabajo.