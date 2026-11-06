En el marco del cierre definitivo de Papelera del Sur, un duro golpe económico para el municipio de Tornquist, afecta directamente a la familia de su intendente, Estefanía Bordoni, ya que su marido es uno de los aproximadamente 160 trabajadores que perdieron su empleo.

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"Soy parte de familias papeleras, acá nos conocemos todos. Las amigas de mi hija en el colegio tienen familiares papeleros. Vos te cruzás en la calle y sabés la realidad de la gente", expresó Bordoni en declaraciones a La Brújula 24.

La trayectoria de la papelera, que tiene alrededor de 60 años de historia en Tornquist, atravesó distintas crisis económicas, incluso la pandemia, sin llegar hasta ahora a una decisión de cierre como la anunciada. La firma no se encuentra en quiebra sino que habría decidido modificar su modelo de negocios para concentrarse en la importación de productos.

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"Seamos sinceros, de la noche a la mañana Tornquist no puede crear 160 empleos para que esta gente pueda tenerlos. Es tristísimo lo que estamos viviendo", reconoció la jefa comunal. “Lo vivo en carne propia: mi mirado se va a tener que ir de Tornquist”, remató

La intendenta explicó que el impacto del cierre va mucho más allá de quienes trabajaban directamente en Papelera del Sur, ya que también perjudicará a comercios, talleres, gomerías y otras actividades que mantenían vínculos económicos con la industria.

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Cuarto intermedio en la audiencia

La reunión entre el gremio papelero, la intendente Bordoni, representantes del Ministerio de Trabajo y responsables de Interpack concluyó con un cuarto intermedio hasta el jueves 12 de noviembre.

Al término del encuentro, los representantes del gremio Ricardo Schwindt y Gustavo Lanaro señalaron que los responsables de la empresa mantienen la postura de no volver a abrir la fábrica.