Colapinto brilló en Madrid y terminó séptimo en el GP de España de la F1: "Está dentro de mis mejores carreras"
El piloto pilarense tuvo una gran actuación con Alpine en el circuito de Madring, ganó dos posiciones respecto de su largada y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1. Kimi Antonelli se quedó con la victoria, seguido por Max Verstappen y Lando Norris.
Franco Colapinto cerró un gran fin de semana en el nuevo circuito de Madring, en Madrid, con un séptimo puesto en el Gran Premio de España de Fórmula 1. El piloto pilarense tuvo una carrera sólida con Alpine, avanzó dos posiciones respecto de su largada y volvió a sumar puntos en el campeonato.
Colapinto largó desde la novena posición y volvió a demostrar una de sus principales virtudes con una gran salida. A lo largo de la carrera mantuvo un ritmo competitivo, protagonizó varias disputas en pista y consiguió sostenerse entre los puestos de adelante para terminar séptimo.
El resultado le permitió sumar seis puntos y llegar a 27 unidades en la temporada 2026, con lo que se mantiene en el duodécimo puesto del campeonato de pilotos, cada vez más cerca de Arvid Lindblad, que suma 31.
“Fue muy buena, está dentro de las mejores. Como fin de semana completo también, el sábado fue la mejor clasificación mía en Fórmula 1, hoy largué de vuelta muy bien”, destacó Colapinto después de la carrera.
El momento de tensión con Gasly
Uno de los momentos más complicados para el argentino se produjo cuando Pierre Gasly no facilitó el adelantamiento de su compañero de equipo, pese a que, según trascendió, había sido informado de que Colapinto se acercaba por detrás.
La situación terminó favoreciendo a Oscar Piastri, que aprovechó la demora para reducir considerablemente la diferencia con Colapinto: pasó de estar a unos tres segundos a apenas siete décimas, poniendo bajo presión al piloto argentino en un circuito donde las características de la pista dificultan los adelantamientos.
La situación generó fuertes críticas entre los seguidores de Colapinto y fue comparada con un episodio similar ocurrido en Zandvoort en 2025. La discusión también estuvo vinculada con la estrategia de Alpine y con la posibilidad de que Gasly dejara pasar a su compañero para evitar que Piastri pudiera acercarse.
El francés, además, terminó recibiendo una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Así, pasó del duodécimo al decimotercer puesto en la clasificación final.
Pese a ese momento de tensión, Colapinto consiguió defender su posición y completar una de sus mejores actuaciones de la temporada.
Colapinto y una bandera argentina en la vuelta de honor
Después de cruzar la bandera a cuadros, Colapinto protagonizó uno de los momentos más celebrados por los argentinos presentes en Madring. Durante la vuelta de honor llevó una bandera argentina y saludó a las tribunas.
“Me la dio un comisario, me estaba esperando para dármela. Le agradezco al banderillero argentino. Estaba lleno de banderas en las tribunas, haber podido llevarla por primera vez en una carrera porque lo había hecho en Argentina fue espectacular”, contó el piloto de Alpine.
El propio equipo también felicitó al argentino por su actuación en Madrid, en una jornada en la que Alpine consiguió sumar con uno de sus autos.
Antonelli ganó y Verstappen completó el podio
La carrera terminó con victoria de Andrea Kimi Antonelli, quien volvió a imponerse con Mercedes y continúa consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la temporada.
El italiano fue escoltado por Max Verstappen, mientras que Lando Norris completó el podio.
Antonelli aprovechó un error de Norris para quedarse con el triunfo y ampliar su ventaja en la lucha por el campeonato.
Para Colapinto, en tanto, el séptimo puesto significó seis puntos más y otra actuación destacada con Alpine, en un fin de semana en el que había logrado una de sus mejores clasificaciones en la Fórmula 1 y terminó confirmándolo con una sólida carrera.
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