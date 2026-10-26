Tras la resolución de la paritaria docente, el Gobierno bonaerense autorizó nuevos valores para las cuotas de los colegios privados con aporte estatal. Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), los aranceles podrán incrementarse hasta un 3% en noviembre y hasta otro 3% en diciembre, de acuerdo con los cuadros correspondientes a cada categoría de establecimiento.

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La medida, conocida este lunes, se reflejará en las boletas que recibirán las familias a comienzos de noviembre. La actualización había sido solicitada por AIEPA ante la Dirección General de Cultura y Educación, luego de los acuerdos salariales alcanzados por el Gobierno provincial con los docentes.

Si bien la autorización representa una actualización de los ingresos de las instituciones, desde la Asociación señalaron que el mecanismo vigente no permite compensar íntegramente los mayores costos que deben afrontar los establecimientos.

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Estos son los cuadros de arancel programático básicos aprobados por la DGCyE para los establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal, correspondientes a noviembre y diciembre de 2026:

En el caso de los jardines de infantes y las escuelas primarias con un 40% de aporte estatal, la cuota máxima autorizada para diciembre será de $182.660. Para los colegios secundarios que reciben ese mismo porcentaje de subvención, el límite llegará a $237.360.

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Por su parte, las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte podrán cobrar hasta $271.650 mensuales en diciembre, siempre que reciban un aporte estatal del 40%. En tanto, los establecimientos de nivel superior con idéntico porcentaje de financiamiento tendrán un arancel máximo de $231.850.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, explicó que las demoras en las autorizaciones generan diferencias económicas que quedan a cargo de los colegios. “Anteriormente, no se han reconocido los mayores costos que debieron afrontar los colegios al financiar con recursos propios los aumentos salariales acordados en paritarias, ya que las actualizaciones arancelarias se han autorizado con posterioridad a su aplicación”, señaló.

Según estimaciones de la entidad, los importes que las instituciones no pudieron recuperar representan aproximadamente el 25% de los ingresos de una cuota mensual. Zurita mencionó como ejemplo que el incremento salarial correspondiente a octubre recién puede trasladarse a los aranceles de noviembre. Además, las instituciones no tienen permitido efectuar cobros retroactivos para compensar esa diferencia.

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AIEPA también advirtió sobre la falta de previsibilidad para enero y febrero de 2027, período en el que los colegios deben afrontar sus obligaciones salariales sin percibir los ingresos habituales por cuotas.

“No existe previsión sobre los montos que podrán cobrarse durante el verano. Es posible que se dispongan nuevos aumentos salariales en enero o febrero de 2027, pero no se autorizan incrementos a cuenta en el arancel de diciembre, que es la última cuota que cobran los colegios”, sostuvo Zurita. “Se está desfinanciando a los centros de enseñanza privados con este sistema de actualización arancelaria”, advirtió.

Desde la Asociación consideran necesario revisar el mecanismo de autorización de cuotas para que contemple de manera oportuna los compromisos salariales de las instituciones y evite la acumulación de costos que no pueden recuperarse. El objetivo, señalaron, es preservar la sostenibilidad económica de los establecimientos y garantizar la continuidad de los servicios educativos.