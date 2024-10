En el Coloquio de IDEA 2024, celebrado en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un discurso cargado de críticas al kirchnerismo y un balance optimista sobre los primeros nueve meses de gestión del gobierno de Javier Milei. Frente a un auditorio colmado de empresarios y ejecutivos, el funcionario no dudó en lanzar duros cuestionamientos contra la gestión anterior: “Todo el mundo sabe que no pueden volver, son una manga de delincuentes y burros, impresentables”, afirmó, lo que le valió fuertes aplausos de los presentes.

El ministro destacó los logros económicos alcanzados en menos de un año, subrayando la importancia de haber alcanzado un superávit comercial, fiscal, energético y en las cuentas públicas. “Es la primera vez en la historia que la Argentina va a un orden macro por decisión política”, aseguró Caputo, resaltando la firmeza del presidente Milei al no ceder a presiones externas. En esa línea, añadió: "Venimos a devolverles la plata que les robaron", en referencia a la administración kirchnerista.

Puede interesarte

Uno de los temas más esperados por el auditorio fue la salida del cepo cambiario, a lo que el funcionario respondió con cautela: “La salida no es una fecha, sino condiciones. No podemos hacer futurología. Poner una fecha significa arrogancia. Tenemos clarísimo cuáles son las condiciones y por qué no nos apuramos”, explicó. Asimismo, defendió la estrategia gradual del gobierno, afirmando que “cuanto más pasa el tiempo, más quedan atrás los efectos de la pésima política monetaria anterior”. De hecho, insistió en que levantar el cepo prematuramente habría sido un error: “¡Miren si hubiéramos salido en diciembre! Habría sido un desastre”.

Puede interesarte

Caputo también hizo hincapié en la situación crítica que heredaron al asumir el gobierno, calificándola como "la peor de la historia de la Argentina, y probablemente del mundo". En comparación, dijo que "la salida de la convertibilidad era Disneylandia al lado de lo que heredó Milei". A pesar de los desafíos, afirmó que el gobierno está encaminado hacia la estabilización de la economía, destacando que en septiembre se logró un superávit financiero de 466.631 millones de pesos, equivalente al 0,4% del PBI.

Para finalizar, Caputo elogió la firmeza de Milei y su indiferencia ante las encuestas: “Al Presidente no le importan nada las encuestas. Le importan entre dos y tres pitos, más cerca de tres”, sentenció, generando risas y aplausos entre el público. A su vez, concluyó con un mensaje optimista sobre el futuro económico del país: “No estamos enamorados del cepo, vamos a salir cuando estemos seguros de que las condiciones estén dadas”.