Luis Caputo
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Milei entre Wall Street y la ortodoxia: Caputo promete control del dólar pese a la presión de los fondos
Luis Caputo y parte de su equipo anuncian en vivo nuevas medidas económicas desde "Carajo", el "678 libertario"
Una histórica fábrica de conservas pesqueras en Mar del Plata cierra sus puertas para dedicarse a la importación
El sector naval marplatense en alerta por el decreto del Gobierno Nacional que habilita la importación de buques usados
Gray propuso a Caputo para el Guinness: “El ministro que más endeudó a un país en la historia del FMI”
El mensaje de Kicillof tras los anuncios económicos: "El presidente balbucea penosamente la confesión de su fracaso"
Milei en Conferencia de Prensa: las principales frases y el mensaje para los argentinos tras el anuncio de Caputo
"Está mal asesorado”: el descargo de la Cámara Textil de Mar del Plata contra Caputo por la apertura de importaciones
Ferraresi furioso con la desfinanciación de municipios: "Otra vez el Ministro Caputo nos roba a los avellanedenses"
La dura crítica de CFK tras las expulsiones de Heros y Sonia Cavallo: "Che Milei. Te noto algo nervioso"
A contramano del pedido de Caputo y Milei, concejales libertarios buscan mantener la tasa vial en un municipio aliado
Luis Caputo anunció la eliminación de impuestos para autos y motos: qué vehículos estarán alcanzados por la medida
Caputo pidió a provincias y municipios que bajen impuestos: "Hay mucha diferencia del esfuerzo que estamos haciendo"
Coloquio IDEA en Mar del Plata: Caputo llamó "delincuentes" a los kirchneristas y dijo qué pasará con el cepo cambiario
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