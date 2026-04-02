Creada en 2023, la Universidad del Delta (UNDelta) celebró en los últimos días el comienzo histórico de 12 licenciaturas y tecnicaturas universitarias orientadas al desarrollo productivo y la rápida salida laboral de estudiantes de la zona norte, especialmente los municipios de San Fernando, Tigre y Escobar.

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Ciencia de Datos (Licenciatura y Tecnicatura Universitaria), Enfermería Universitaria, Turismo y Desarrollo Sostenible (Licenciatura y Tecnicatura Universitaria), Emergencias Médicas (Tecnicatura Universitaria), Gestión Deportiva (Licenciatura y Tecnicatura Universitaria), Desastres y Emergencias Sanitarias (Tecnicatura Universitaria), Relaciones Internacionales y Asuntos Globales (Licenciatura y Tecnicatura Universitaria) y Gestión de las Instituciones Educativas (Ciclo de Complementación Curricular), son las carreras que comenzaron en la sede de Av. Avellaneda 2270, ubicación cedida por el Municipio de San Fernando.

Hace tres años fue lograda la sanción de la Ley fundacional de la Universidad Nacional del Delta, gracias al impulso conjunto del ex Ministro Sergio Massa, el Intendente Juan Andreotti, la Senadora bonaerense Malena Galmarini, la Concejal sanfernandina y ex Diputada Nacional Alicia Aparicio, y otros dirigentes que acompañaron la iniciativa.



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