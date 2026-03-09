Desde este martes 10 al viernes 13 de marzo, San Nicolás, sede predilecta para la muestra que este año festeja su 20° aniversario, reunirá a más de 700 expositores de toda la cadena agroindustrial.

Está prevista la presencia de 12 entidades bancarias públicas y privadas, 30 startups y universidades, 21 delegaciones internacionales, 8 razas vacunas, funcionarios, técnicos, especialistas, productores y público en general. Además, habrá 12 plots (ensayos de cultivo en pie) donde se mostrarán los más recientes lanzamientos agronómicos.

“Expoagro 2026 edición YPF Agro contará con una agenda récord en convocatoria, contenidos y negocios, y con una amplia oferta de activaciones, novedades, charlas y lanzamientos para todo el mundo productivo”, señalaron desde la expo.

Durante cada uno de los días de la muestra, habrá más de 50 actividades diarias en los 7 auditorios del predio: Tecnódromo Mario Bragachini, Auditorio Carne Argentina, Carpa de Remates IPCVA, Auditorio Prensa, Auditorio de Agronegocios CREA, Anfiteatro ArgenINTA y Auditorio Agtech John Deere.

Además se presentarán las últimas novedades en tecnología y maquinaria, que se expondrán en el Tecnódromo Mario Bragachini. “Por la mañana se exhibirán los grandes hitos acumulados durante estos 20 años y por la tarde, por primera vez, se mostrará el silobolsa inteligente y se podrán ver drones volando en enjambre y realizando distintas labores. Como novedad, también se podrá disfrutar de un Show de máquinas de construcción John Deere”, indicaron.

En el Espacio Personal Agtech, 30 startups, agtech y universidades presentarán desarrollos orientados a optimizar procesos productivos, comerciales y logísticos.

Asimismo, por quinto año consecutivo podrán seguirse todas las novedades de la megamuestra en el streaming oficial, que mostrará el minuto a minuto de todo lo que sucede. La agenda tendrá dos programas diarios: de 10 a 12hs Las Voces del Agro y de 15 a 17hs AgroManía a través de la web y el canal de YouTube.

Debates y capacitación

Eureka! Drones, un panel con especialistas, técnicos y pilotos con experiencias prácticas, casos de éxitos y oportunidades que se desarrollará el miércoles 11 de marzo a las 10 horas en el Anfiteatro ArgenINTA

Cumbre de Contratistas edición Piersanti, un encuentro organizado por la cámara sectorial (FACMA) destinado a debatir las necesidades y urgencias, pero también los proyectos a largo plazo, de un sector que dinamiza el grueso de las labores agrícolas. Este evento tendrá lugar el día jueves en el Auditorio Agronegocios CREA.

En el Anfiteatro ArgenINTA se realizará el tradicional FORO ECONÓMICO, con la participación de especialistas en la materia y un acabado análisis de las proyecciones para el 2026. El martes 10 a las 15 hs disertará David Miazzo, el miércoles 11 a las 12 hs, Carlos Melconian, y el jueves 12 a las 16 hs, Salvador Di Stefano.

Por segundo año consecutivo el Club del Riego congregará a referentes y especialistas para analizar estrategias frente al clima, con la participación además de empresas líderes y organismos públicos. La actividad se desarrollará en el Anfiteatro ArgenINTA, el miércoles 11 a las 16 hs, y será moderada por el ingeniero agrónomo Aquiles Salinas, especialista en riego y director de la Estación Experimental INTA Manfredi.

Con la participación del meteorólogo Leonardo De Benedictis y la moderación de la periodista Brenda Quattrini el jueves 12 a las 15 hs se desarrollará la jornada PUNTO CLIMA en el Anfiteatro ArgenINTA. Allí se abordarán las perspectivas agroclimáticas y las proyecciones que determinarán este año productivo.

En la Jornada Nacional de Jóvenes, estudiantes, agrupaciones, y referentes de distintos centros de formación intercambiarán ideas y conocerán de cerca la última tecnología del agro. La cita se desarrollará el jueves 12 de marzo, a las 14 hs en el Tecnódromo de la megamuestra y contará con la participación de la UNNOBA, FAUBA, Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Universidad Nacional de La Plata y ACA.

Red Mujeres Rurales volverá a presentar su agenda estratégica para el crecimiento del sector a través de ENTRAM.AR, su espacio de articulación e incidencia colectiva, en el marco del Año Internacional de la Mujer Productora Agropecuaria, declarado por Naciones Unidas.

El clima propicio para los agronegocios

En un año bisagra para la producción ganadera, el sector tendrá un protagonismo indiscutido dentro de Expoagro. Con la presencia de 8 razas -Angus, Hereford, Brangus, Braford, Brahman, Sanga, Senepol y Limousin-, habrá una agenda completa de charlas y activaciones, espacios de intercambio y propuestas gastronómicas de primer nivel.

Como en cada edición, el “plato fuerte” serán los remates ganaderos televisados y vía streaming, que se desarrollarán desde el lunes previo a la apertura general hasta el viernes 13 y superarán las 160.000 cabezas.

Por su parte, la Expo Braford Avanza tendrá su segunda edición, el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo en el sector ganadero de la muestra. Además de su patio gastronómico, el evento contará con una jura de corrales y de bozales, un taller de jura, concurso de jurados, remates de reproductores y un ciclo de charlas técnicas.

DATOS ÚTILES

Fecha:

del martes 10 al jueves 12 de marzo de 2026 – Horario: 8.30 a 18.30 hs.

Viernes 13 de marzo de 2026 – NUEVO horario: 8.30 a 15 hs.

SERVICIOS

En el predio habrá estacionamiento libre, con bono contribución. Los visitantes podrán visitar los 6 patios gastronómicos y 8 puestos de hidratación. También habrá 3 colectivos gratuitos que recorren la muestra, 12 estaciones de lavado de manos y 11 sectores de sanitarios distribuidos por todo el predio.