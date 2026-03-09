El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tendrá una semana con fuerte actividad territorial que incluirá visitas a distintos municipios, inauguraciones de edificios escolares, entrega de patrulleros y recorridas por obras de infraestructura y salud.

Según detalló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el mandatario bonaerense iniciará su agenda este lunes con reuniones en la feria agroindustrial Expoagro, que se realiza en San Nicolás de los Arroyos.

El martes, el gobernador se trasladará al municipio de Ezeiza, donde inaugurará cinco edificios escolares y una ampliación. Entre ellos, se destacan el nuevo edificio de la Escuela Secundaria de Arte y la Escuela Secundaria N°16, obras que habían quedado paralizadas tras el freno al financiamiento nacional del programa tripartito de infraestructura escolar. También inaugurará las secundarias N°11 en Tristán Suárez y N°14 en Carlos Spegazzini, además de la Escuela Técnica N°2.

La agenda continuará el miércoles con actividades en General Rodríguez, donde inaugurará la Escuela Primaria N°25, entregará patrulleros y recorrerá las obras del destacamento policial de esa localidad. Ese mismo día visitará Moreno para inaugurar el Jardín de Infantes N°932, una obra que también había quedado paralizada por el Gobierno nacional y fue retomada por la Provincia.

El jueves, el mandatario participará en La Plata de la inauguración de la segunda etapa de las obras sobre la avenida 60.

La gira continuará el viernes en Tandil, donde inaugurará el edificio de la Escuela Secundaria N°13 “Florencio Campos” y entregará vehículos policiales. Más tarde se trasladará a Villa Gesell para inaugurar la Escuela Secundaria N°5 y recorrer las obras del Hospital Subzonal Carlos Gesell.

Según explicaron desde el Gobierno provincial, se trata de una inversión sanitaria de gran magnitud que permitirá reforzar la atención médica en la región y evitar derivaciones hacia el Hospital Interzonal de Mar del Plata. La primera etapa del proyecto contempla áreas de emergencia, guardia pediátrica y de adultos, diagnóstico, laboratorio y sectores administrativos en un predio de más de 20 mil metros cuadrados.

De acuerdo a lo informado por Bianco, en el marco de estas actividades el gobernador sumará nueve inauguraciones de edificios escolares durante la semana, lo que elevará a 13 las obras educativas habilitadas en apenas dos semanas.