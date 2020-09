A casi seis meses de decretada la cuarentena, el Gobierno Nacional anunció que suspenderá las tarjetas SUBE de las personas que no estén habilitadas para utilizar el transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida incluye a trabajadores no esenciales y a aquellos que no cuenten con el permiso para atender una situación particular.

De acuerdo al último informe del Ministerio de Transporte, el lunes pasado fue el día récord en circulación de pasajeros en el transporte público en el AMBA desde el inicio de la cuarentena.

Según indicaron, 1.225.617 personas se movilizaron en trenes, subtes y colectivos de la Capital y del Conurbano.

Además del dato del lunes, el último fin de semana fue el de mayor circulación de pasajeros de los últimos seis meses: 884.507 el sábado y 437.000 el domingo.

Vale destacar que Argentina superó este martes el medio millón de casos de Covid-19, y se encuentra en el puesto 10 en el mundo en cantidad de contagios.