El conflicto que estalló en Quilmes entre el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización fundada por Grabois, y el gobierno local, pone el foco sobre las modalidades de cobro de estacionamiento en las comunas bonaerenses.

El dirigente social cuestionó que la ordenanza aprobada deje afuera a las cooperativas y destacó a Lujan como un modelo a replicar dado que el municipio gestiona con las organizaciones sociales.

Cómo funciona el sistema en Luján

El sistema de estacionamiento medido y solidario de Luján se consolidó en los últimos años como una herramienta para el ordenamiento del tránsito, la inclusión social y la generación de recursos para el municipio y el sistema de salud local. La iniciativa combina control vial, tecnología y trabajo cooperativo, con presencia en las zonas céntrica y turística de la ciudad.

Actualmente, más de 50 cuidacoches realizan tareas de fiscalización, verificando las patentes para constatar si vecinos y turistas abonaron la tarifa correspondiente. Además, el sistema contempla un mecanismo de colaboración con las fuerzas de seguridad, ya que se da aviso a la policía en los casos en que se detecta que un vehículo posee pedido de captura.

El esquema es gestionado de manera conjunta entre la Municipalidad de Luján y la Cooperativa de Trabajo Fe y Esperanza de Luján Limitada, una organización nacida con el objetivo de agrupar y dar marco laboral a trabajadoras y trabajadores que, desde la década del ’90, obtenían sus ingresos cuidando autos en las inmediaciones de la Basílica de Luján.

Según relatan integrantes de la cooperativa en diálogo con el medio local Ladran Sancho, el camino hasta la conformación del sistema actual estuvo atravesado por múltiples dificultades que incluyeron episodios de violencia policial, intentos fallidos de modernización (como la instalación de parquímetros que nunca funcionaron) y años de informalidad.

Desde el Municipio destacaron que “el sistema de estacionamiento produce un impacto positivo en el ordenamiento vial, genera ingresos para la comuna y posibilita la inserción socio-laboral de los trabajadores cuidacoches”. Asimismo, remarcaron que este modelo de cogestión resulta beneficioso tanto para los vecinos como para los turistas que visitan la ciudad.

En Quilmes los cuidacoches pedían exactamente esto.

Pero optaron por armarle una ordenanza a medida a una empresa.

Ahora van a tener los cuidacoches de siempre y una empresa que te va a llevar el auto con la grúa si no pagas el estacionamiento.

El estacionamiento medido funciona en tres zonas diferenciadas y el pago puede realizarse de manera digital, a través de la aplicación “SEM Luján” o mediante códigos QR disponibles en la vía pública. La recaudación se distribuye según porcentajes establecidos por ordenanza. Una parte corresponde a la Cooperativa Fe y Esperanza, otra al Municipio y un porcentaje se destina a la Cooperadora del Hospital Nuestra Señora de Luján.

Además de las tarifas por hora o estadía, el esquema contempla abonos mensuales para frentistas y motos, así como un régimen de infracciones para quienes no cumplan con el pago, con la posibilidad de acceder a un pago voluntario con descuento dentro de los plazos establecidos.

Datos del Estacionamiento Medido y Solidario en Luján

Zonas y horarios

Zona Céntrica: lunes a sábados, de 8 a 20

Zona Turística: sábados, domingos y feriados, de 7 a 19

Tarifas Zona Céntrica

1ª hora: $500

2ª hora: $600

3ª hora: $700

4ª hora: $850

5ª hora: $1.000

6ª hora: $1.200

7ª hora: $1.450

Desde la 8ª hora: estadía $6.500

Ejemplo: si quiere estacionar 4 horas, deberá pagar $ 2.650,00

($ 500,00 la 1° hora + $ 600,00 la 2° hora + $ 700,00 la 3° hora + $ 850,00 la 4° hora)

Tarifas Zona Turística

1ª hora: $3.300

2ª hora: $2.600

Desde la 3ª hora: estadía $6.500

Vehículos de 9 plazas o más (Zona Turística)

Estadía: $15.000

Abonos

Frentista (auto): $23.000

Moto: $6.800

Infracciones

Costo: $45.500

Pago voluntario: $23.000 (dentro de los 30 días)

Formas de pago

Aplicación “SEM Luján”

Código QR en carteles de la vía pública