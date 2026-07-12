La Selección Argentina consiguió una trabajada clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3 a 1 a Suiza en el tiempo suplementario. En un partido de enorme desgaste físico, varios futbolistas nacidos en la provincia de Buenos Aires volvieron a tener un papel importante para el equipo de Lionel Scaloni, mientras otros aguardaron su oportunidad desde el banco.

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Este fue el rendimiento de los bonaerenses en una nueva noche histórica para la Albiceleste.

Emiliano "Dibu" Martínez (Mar del Plata) – 7

El arquero volvió a responder cuando el equipo más lo necesitó. Se mostró seguro en los centros, controló los remates de media distancia y protagonizó una salida clave con los pies para desactivar un mano a mano. Además, sus pelotazos largos fueron una herramienta para aliviar la presión suiza.

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Nicolás Tagliafico (Rafael Calzada, Almirante Brown) – 5

Cumplió defensivamente y ganó varios duelos por su sector. En ataque tuvo menos incidencia que en otros partidos y le costó proyectarse con profundidad, aunque cerró un encuentro correcto.

Rodrigo De Paul (Sarandí, Avellaneda) – 4

Uno de los partidos más flojos del volante en el torneo. Estuvo impreciso con la pelota, perdió varias conexiones en el mediocampo y sufrió en la cobertura del lateral derecho durante el primer tiempo.

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Enzo Fernández (San Martín) – 5

Corrió, recuperó y luchó durante todo el encuentro, pero no logró imponerse en la mitad de la cancha como en presentaciones anteriores. Le costó encontrar espacios para asociarse y generar juego.

Leandro Paredes (San Justo, La Matanza) – 6

Intentó darle orden al equipo en los momentos de mayor confusión. Con Argentina jugando con un hombre de más ganó protagonismo en la distribución hasta que un calambre lo obligó a dejar la cancha.

Gonzalo Montiel (González Catán, La Matanza) – 5

Ingresó en el complemento y respondió con solvencia. Aportó equilibrio defensivo y acompañó algunos avances por el sector derecho sin sobresaltos.

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Thiago Almada (Ciudadela, Tres de Febrero) – 6

Fue uno de los cambios que mejor entró. Con gambeta, movilidad y pases entre líneas le dio frescura a un equipo que empezaba a sentir el desgaste físico.

Nicolás Otamendi (El Talar, Tigre) – 6

Entró en el suplementario para reforzar la defensa y cumplió con su oficio. Ganó de arriba, despejó varios centros y transmitió experiencia en los minutos decisivos.

Nicolás González (Escobar) – 5

Ingresó para aportar velocidad por la izquierda. Peleó cada pelota y generó una de las chances más claras del suplementario con un centro preciso que terminó en un cabezazo de Alexis Mac Allister.

Lautaro Martínez (Bahía Blanca) – 6

El goleador volvió a responder cuando le tocó entrar. Aprovechó una de las últimas jugadas del partido para marcar el 3 a 1 definitivo y sellar la clasificación argentina a las semifinales.

Los bonaerenses que no sumaron minutos

En esta oportunidad permanecieron en el banco Gerónimo Rulli (La Plata), Juan Musso (San Nicolás), Facundo Medina (Villa Fiorito, Lomas de Zamora) y Valentín Barco (25 de Mayo).

Con diez bonaerenses que tuvieron participación y otros cuatro esperando su oportunidad, la provincia de Buenos Aires volvió a tener una fuerte representación en la Selección Argentina, que ahora buscará un lugar en la final cuando enfrente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.