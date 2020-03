"Ante la libertad concedida a De Vido en una causa que no guarda ningún vínculo procesal con la Tragedia de Once queremos señalar que por la masacre de febrero de 2012 pesa sobre el ex ministro una condena de 5 años y 8 meses por administración fraudulenta de bienes del Estado", indicaron en el comunicado.

"A casi 18 meses de lo decidido por el TOF 4, la Cámara Federal de Casación Penal sigue sin expedirse", agregaron.

Además, los familiares aseveraron que "de haberse expedido y ratificado o ampliado la decisión de 2018, el ex ministro hoy estaría preso, al igual que (los ex funcionarios Ricardo) Jaime y (Juan Pablo) Schiavi, (el empresario Claudio) Cirigliano y otros".

En este sentido, afirmaron que "resulta imperioso que Casación resuelva esta situación determinando la responsabilidad del ex funcionario en la muerte de 52 inocentes".