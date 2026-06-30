Diego Santilli asumió este martes como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno nacional, en una ceremonia presidida por Javier Milei en Casa Rosada, donde ambos estuvieron escoltados por el antecesor en el cargo, Manuel Adorni, quien renunció el sábado y es investigado por enriquecimiento ilícito.

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La llegada del dirigente del PRO se produce tras varios días de cambios en el Gabinete nacional y marca el inicio de una nueva etapa para una de las áreas más importantes del Poder Ejecutivo.

Adorni dejó el cargo mientras enfrenta causas judiciales que investigan un presunto enriquecimiento ilícito. Dentro del oficialismo destacan que Santilli cuenta con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor presidencial Santiago Caputo, referentes de sectores enfrentados en el oficialismo.

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El nuevo jefe de Gabinete buscará imprimir rápidamente su propio estilo de gestión y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno, así como fortalecer la relación con los gobernadores.

En ese sentido, hoy se vio una señal de respaldo político al flamante Jefe de Gabinete con la presencia de varios gobernadores, de un vínculo de idas y vueltas con el Ejecutivo libertario.

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