En una nueva demostración de construcción territorial en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza desplegará este domingo 25 de Mayo una actividad simultánea en los 135 municipios bonaerenses bajo el nombre “Cabildo Abierto por la Libertad”.

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La iniciativa, impulsada por el armado libertario bonaerense, buscará combinar militancia, presencia territorial y recolección de demandas vecinales en una jornada que el oficialismo nacional pretende mostrar como una señal de consolidación política en el principal distrito electoral del país.

Según informó Noticias Argentinas, la actividad contará con participación de funcionarios nacionales, legisladores, concejales y dirigentes locales del espacio que responde al presidente Javier Milei.

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Santilli y Pareja, entre las principales figuras del operativo libertario

Uno de los nombres que sobresale dentro del esquema libertario es el de Diego Santilli, actual ministro del Interior, quien seguirá de cerca la jornada aunque todavía no se confirmó en qué municipio estará presente.

La figura de Santilli comenzó a sonar en las últimas semanas como posible candidato en la fórmula que compita por la Gobernación bonaerense dentro del armado libertario para 2027, en medio de las negociaciones y reacomodamientos políticos dentro del espacio violeta.

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Por su parte, el diputado nacional y armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, encabezará la actividad en Pilar.

La convocatoria también incluirá a:

concejales,

consejeros escolares,

diputados y senadores provinciales,

y funcionarios nacionales vinculados al espacio libertario.

Qué busca La Libertad Avanza con el “Cabildo Abierto”

Desde la organización explicaron que el objetivo principal será escuchar a los vecinos, identificar problemáticas concretas en cada distrito y avanzar luego en una sistematización provincial de esos reclamos.

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“Así como aquel 25 de Mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia”, señalaron desde el espacio libertario.

Las mesas estarán ubicadas frente a los concejos deliberantes de cada municipio, una decisión que dentro de LLA interpretan como una forma de marcar presencia política en territorios históricamente dominados por el peronismo, el radicalismo y estructuras tradicionales del PRO.

La estrategia libertaria para disputar el territorio bonaerense

La actividad también expone uno de los principales desafíos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: construir estructura territorial propia.

A diferencia del fuerte respaldo electoral que Javier Milei logró en las presidenciales, el espacio libertario todavía enfrenta dificultades para consolidar cuadros políticos y presencia estable en muchos municipios bonaerenses.

Por eso, el “Cabildo Abierto por la Libertad” aparece como una apuesta doble: fortalecer militancia local, y comenzar a construir una agenda bonaerense basada en reclamos territoriales concretos.

Desde el espacio sostienen que existe “una falta de gestión alarmante” en muchos municipios y cuestionan además “la escasa participación ciudadana” en la política local.

Un mensaje político en plena disputa con el peronismo bonaerense

La elección del 25 de Mayo no fue casual. Dentro de La Libertad Avanza buscan darle a la jornada una carga simbólica y fundacional vinculada al relato político del oficialismo nacional.

El despliegue territorial también ocurre en medio de la creciente disputa política con el gobernador Axel Kicillof, quien viene intensificando sus recorridas por el interior bonaerense y endureciendo sus críticas contra el Gobierno nacional por los recortes de fondos, subsidios y obra pública.

Mientras el peronismo intenta reordenarse de cara al próximo escenario electoral, los libertarios buscan mostrar capacidad de organización y presencia territorial en un distrito históricamente adverso para las fuerzas no peronistas.