Diego César Santilli
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Diego Santilli recorre el conurbano sin Milei y busca achicar la diferencia rumbo al domingo: en qué municipios estará
Revés para La Libertad Avanza: el fiscal rechazó reimprimir las boletas en PBA para que no figure la cara de Espert
Con Santilli confirmado al frente de La Libertad Avanza, ahora la polémica pasa por la reimpresión de boletas: ¿si o no?
Santilli respaldó el show de Milei en plena crisis por Espert y apoyó la reimpresión de boletas: "Es lo que debería ser"
¿Quién se llevó el "3"? La irónica bienvenida en Tres Arroyos que incomodó a Espert, Santilli y apuntó a Karina Milei
Diego Santilli votó en El Talar y llamó a los bonaerenses a participar en las elecciones: "Ojalá la gente venga a votar"
Pareja sobre el acercamiento con el PRO: "Más pronto que tarde se respirarán aires de libertad en toda la provincia"
"Derecho a la muerte": Santilli criticó a la Provincia tras la muerte de una nena, "a 30 cuadras de donde vive Kicillof"
Diego Santilli del PRO quiere la unidad con La Libertad Avanza en la Provincia a toda costa: “Cuenten conmigo”
Sin acuerdo en CABA, el PRO analiza una alianza con La Libertad Avanza en Provincia para frenar la fuga de dirigentes
Desde Mar del Plata, Santilli no para de tirarle flores a Milei: "en 9 meses hizo lo que nosotros no pudimos en 4 años"
¿De qué lado del PRO te encontrás?: los funcionarios bonaerenses que felicitaron a Bullrich por su cargo en Seguridad
Elecciones Generales 2023 en la Octava: Kicillof pisó fuerte y el peronismo busca recuperar la capital de la Provincia
Elecciones 2023: Patricia Bullrich suma a Rodríguez Larreta a su campaña y desembarca Lomas de Zamora
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