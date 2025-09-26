Con piluso rojo y binoculares: el desopilante spot de campaña de Alfonsín con chicana a Espert incluida
El candidato de Proyecto Sur anunció su recorrida la Costa bonaerense con humor y estilo cinematográfico.
Ricardo Alfonsín, candidato a diputado nacional de Proyecto Sur por la provincia de Buenos Aires, no pasa desapercibido. En un spot que mezcla humor y cine, se lo ve con un piluso rojo, sombrilla y binoculares, cantando "Me gusta el mar" de Palito Ortega mientras provoca carcajadas con sus chicanas.
La pieza se viralizó rápidamente y ya genera comentarios de todo tipo en redes sociales. En un momento, Alfonsín mira a cámara y lanza: "¿Qué haces, muñeco? ¿Creías que estaba en el mar? No, estoy acá. Más frío que el corazón de Espert", en referencia al candidato libertario en la provincia de Buenos Aires.
El ex embajador argentino en España anunció que llevará su campaña a la Costa Atlántica bonaerense, comenzando el 30 de septiembre en Chascomús. Luego recorrerá Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo, Pinamar y Villa Gesell. El 2 de octubre llegará a Mar del Plata y cerrará la gira el 3 en Necochea.
El video combina planos audaces y colores saturados al estilo Wes Anderson, haciendo que Alfonsín aparezca desde un balcón porteño, canturreando y mirando el horizonte como si estuviera frente al mar. Con este toque creativo, Alfonsín busca mostrar una faceta divertida de su candidatura en medio de una campaña cargada de polarización.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión