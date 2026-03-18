Este miércoles a las 19.00, en el microestadio de Lanús (Av. 9 de Julio 1680), el espacio Consolidación Argentina realizará su primer Encuentro Federal, una convocatoria que busca dar el puntapié inicial a un armado político con proyección nacional y un objetivo concreto: impulsar la candidatura presidencial de Dante Gebel para 2027.

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Según informaron desde la organización, el encuentro servirá para presentar las mesas promotoras regionales y provinciales que integrarán la estructura del espacio en todo el país. Participarán dirigentes, trabajadores, referentes sociales y empresariales.

Aunque el propio Gebel no estará presente y aún no confirmó si dará el salto a la política, quienes impulsan su figura aseguran que el objetivo es “convencerlo”.

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En diálogo con LANOTICIA1.COM, Horacio Calculli —integrante de Consolidación Argentina y miembro de la comisión directiva de Aeronavegantes— dio detalles del armado, el origen del vínculo con el conductor y la mirada política que buscan instalar.

—¿Qué se presenta hoy en Lanús?

—Este es el primer encuentro que se da de manera federal. Lo que vamos a hacer es presentar el esquema de organización a nivel nacional, que se va a dividir en mesas promotoras. En un principio, vamos a tener siete grandes mesas regionales y dentro de cada una van a estar las mesas promotoras provinciales. Hoy ya vamos a anunciar algunos coordinadores por regiones que tenemos definidos. La idea es que, a partir de este encuentro y de este lanzamiento, podamos empezar a armar en toda la Argentina, empezar a tener referencias en todas las provincias y en todas las ciudades. Es un primer paso fuerte en términos organizativos.

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—¿Dante Gebel va a ser candidato?

—En principio, lo que estamos haciendo es promoverlo. Todavía Dante no dijo que sí. No dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Esta movida, justamente, es intentar convencerlo. Es instalar la idea, generar un movimiento que lo empuje, que le muestre que hay un espacio, que hay gente con ganas de acompañarlo y que hay una estructura posible.

Dante Gebel es un reconocido pastor evangélico y conductor de televisión.

—¿El espacio se construyó alrededor de su figura o ya venían trabajando en una alternativa?

—Consolidación Argentina se crea alrededor de Dante Gebel. Nosotros veníamos trabajando hace tiempo con una agrupación que se llama Fuerza Argentina, donde ya hablábamos de la necesidad de construir algo distinto. Cuando llega el momento de salir a discutir esto en la opinión pública, se da una alianza con otros dos espacios y terminamos conformando Consolidación Argentina, pero siempre con la idea de promover a Dante.

—¿Cómo nace el vínculo con él?

—Existe una relación bastante cercana con Dante a través de Juan Pablo Brey, actual secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, que tiene una amistad de muchos años con él. Además, nosotros venimos acompañando, a través de una fundación que se llama Ambición Argentina, muchas de las actividades solidarias que él realiza. Participamos en la reconstrucción de un colegio en Mar del Plata, de un club en Tres de Febrero y en varias otras acciones. Desde ese lugar, desde ese vínculo y viendo el compromiso que tiene con el país, empezó a surgir esta idea.

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—¿Qué ven en él como potencial candidato?

—Creemos que, más allá de que es una excelente persona, es alguien que tiene una vocación real de ayudar. No viene de la política ni está buscando un negocio. Es un tipo que, si puede dar una mano, lo va a hacer. Y eso, en este contexto, para nosotros tiene mucho valor. A partir de ahí surge esta idea de decirle: “¿Por qué no sos presidente?”.

Horacio Calculli dialogó con LANOTICIA1.COM.

—Muchos se pueden preguntar por qué Dante Gebel querría ser presidente si tiene su vida en Estados Unidos. ¿Cómo lo explican?

—No es que no vive en Argentina. Dante tiene domicilio en el país y, de hecho, en los últimos dos años pasó mucho tiempo acá. Es cierto que tiene su vida desarrollada en Estados Unidos por una cuestión laboral, pero es un tipo de la provincia de Buenos Aires, de Billinghurst, en el partido de San Martín. Y como te decía antes, tiene una vocación muy fuerte de ayudar. Si puede dar una mano para volver a unir a los argentinos y hacer crecer al país, es algo que le nace naturalmente.

—¿Qué mirada tienen sobre la Argentina actual?

—Es un proyecto con una mirada muy humanista. Es una persona que cree en el bienestar del ser humano. Tiene puntos en común con el peronismo, sobre todo en lo que tiene que ver con la justicia social, con la mirada sobre la clase trabajadora. Pero la idea no es pararse en un lugar partidario clásico, sino construir algo que abrace a todos. Queremos bajar un cambio en la confrontación, tratar de unir a los argentinos, hacer amigos entre nosotros y dejar de pelearnos.

—¿Buscan correrse de la grieta?

—La grieta existe, en Argentina y en todo el mundo. Siempre va a haber diferencias, como al que le gusta el chocolate blanco o el negro. Acá se transformó en una herramienta política muy fuerte. Nosotros creemos que hay que salir de esa lógica y construir algo que una, no que divida.

—¿Por qué eligieron Lanús para este encuentro?

—El primer encuentro lo hicimos en Capital Federal, en diciembre. Y con la idea de empezar a federalizar el espacio, nos parecía importante hacerlo en el conurbano bonaerense. Es un gesto, una señal. Lanús, en el primer cordón, es un lugar muy representativo, muy cercano a la gente. Nos pareció adecuado arrancar por ahí en esta etapa.

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—¿Qué recepción están teniendo en la política?

—La verdad es que hay poca crítica y bastante acercamiento. Se han acercado muchos dirigentes. Hay expectativa, interés. Es un espacio bastante heterogéneo.

—¿Qué sectores integran el armado?

—Hay gente de la política, gente de los sindicatos, de organizaciones sociales y también mucho empresariado. Es un mix interesante, con miradas distintas, pero con una misma intención de construir algo nuevo.

—Dante Gebel es pastor evangélico. ¿Sintieron que eso le generó algún tipo de etiqueta o críticas?

—No sé si de otros espacios políticos, quizás más de algunos comunicadores. Pero la verdad es que no recibimos mucha crítica. Al contrario, te diría que hay bastante acercamiento. Desde el peronismo, por ejemplo, se acercaron muchos intendentes, gobernadores, diputados, senadores, con expectativa. Y también de otros partidos. Sinceramente, la repercusión es buena.

¿Dante presidente? Desde su entorno aseguran que buscan convencerlo para que sea candidato.

—¿Es un espacio ligado al evangelismo o con fuerte presencia de ese sector?

—No, para nada. Y te digo más: incluso dentro del mundo evangélico hubo críticas desde el principio. En la Argentina hay dos grandes asociaciones y las dos salieron a hablar mal de Dante. Él no va a jugar con una estructura evangelista. Después, puede haber gente que lo apoye porque comparte valores, como pasaría con cualquier candidato, pero no es un armado religioso.

—En la cultura popular, muchas veces se construyen miradas sobre estos perfiles. Pasó con la serie El Encargado -que enojó a muchos porteros de edificio- y también con El Reino, donde se pone a un pastor en el centro de la política. ¿Cómo se preparan para enfrentar ese tipo de cuestionamientos?

—Sí, estamos conscientes de cada paso que damos y de cada cosa que puede llegar a pasar. Pero sinceramente no nos preocupa. Estamos lejísimos de esas representaciones y creemos que eso se responde con hechos. No es algo que nos quite el sueño ni mucho menos.

—¿Creen que su perfil internacional puede aportar?

—Él es conocido sobre todo en el mundo latino, no tanto en el estadounidense. Pero sí tiene mucha relación con el empresariado, con figuras públicas, con medios. Es una persona con mucha llegada, con mucha capilaridad. Eso puede ser un valor a la hora de pensar en un proyecto más amplio.

—¿Cómo sigue el armado en la provincia de Buenos Aires?

—La idea es expandirnos a todos los territorios, también en la provincia. Entendemos que la capilaridad territorial es importante, pero no queremos salir a pelear territorios ni a confrontar. Lo que buscamos es instalar la figura de Dante como presidente y generar acuerdos, no entrar en discusiones locales.