El Tribunal en lo Criminal N° 3 de San Isidro, bajo la autoría de la jueza Verónica Mara Di Tommaso, dictó esta semana el veredicto en la causa nro. 6053 seguida contra Leandro Luis Tulia Cracco, conocido en el ambiente náutico como "Carozo". El fallo declara probado que Tulia abusó sexualmente de Martina Pérez Aguirre y María Constanza Ruffinelli mientras estas eran menores de edad y se encontraban bajo su cuidado y autoridad como entrenador.

Los hechos probados

De acuerdo al fallo al que accedió LANOTICIA1.COM, El tribunal dio por acreditados tres hechos de abuso sexual ocurridos entre 2012 y 2014:

Caso Martina Pérez Aguirre: Los abusos ocurrieron tanto en un hotel a orillas del Río Paraná como en la habitación que Tulia tenía asignada para pernoctar en el Yacht Club Olivos (YCO) . El condenado aprovechó su posición de autoridad para realizar masajes no consentidos y tocamientos por debajo de la ropa de la víctima.

Caso María Constanza Ruffinelli: El hecho ocurrió en el interior del YCO, donde Tulia, mediante el uso de su preeminencia como entrenador, realizó masajes que derivaron en tocamientos en la zona paragenital e ingle de la menor.

La jueza destacó que Tulia lograba su cometido mediante un "aprovechamiento de la relación desigual de preeminencia, poder y autoridad" en el binomio entrenador/alumna.

El impacto del testimonio de Eugenia Bosco

Aunque el caso de la medallista olímpica Eugenia Bosco —quien denunció haber sido abusada a los 12 años— fue considerado prescripto por la justicia debido a la fecha en que ocurrieron los hechos, su testimonio fue una pieza clave del rompecabezas probatorio.

La jueza Di Tommaso subrayó que la palabra de la deportista sampedrina, distinguida con la medalla de plata en los Juegos de París 2024, resultó fundamental como testigo para corroborar el modus operandi del agresor. El fallo resalta que Bosco, teniendo fama y reconocimiento mundial, no tenía nada que ganar contando estos hechos diez años después, salvo la búsqueda de justicia.

Eugenia Bosco.

Un cambio de paradigma en el deporte

El veredicto no solo se centró en los hechos materiales, sino también en el ambiente de "silenciamiento" que imperaba en el club. Se probó que Tulia imponía restricciones a los padres, impidiéndoles ver los entrenamientos teóricos y aislándolos de sus hijos, creando un escenario de impunidad.

La sentencia invoca normativas internacionales como la Convención de Belem do Pará y las 100 Reglas de Brasilia, subrayando que en delitos sexuales contra menores es esencial el transcurso del tiempo para que las víctimas puedan acceder a la justicia.

Leandro Tulia.

El fin de la "neutralidad"

Este fallo pone fin a un largo proceso que comenzó en enero de 2025, cuando la denuncia pública de Bosco generó un cimbronazo en la Federación Argentina de Yachting (FAY) y el Yacht Club Olivos. Mientras que en los inicios del caso algunos sectores del club abogaban por una postura "neutral", la contundencia de las pruebas periciales y testimoniales derivó en la detención inmediata de Tulia y su traslado a la Unidad nro. 21 de Campana.

Tulia, de 54 años, fue perfilado por los peritos como un sujeto con "poca capacidad empática" que antepone sus necesidades sobre las de los demás, rasgos compatibles con la naturaleza de los delitos cometidos.

A pesar de que Bosco no figura como víctima directa en la sentencia por los plazos legales, el tribunal fue claro: su testimonio fue el "coronamiento de la prueba". Con la condena firme, Tulia ya no dormirá en el departamento de la Avenida Libertador que le pagaba el club, sino en una celda, cerrando así la página más oscura del yachting nacional.