Los fondos retenidos por la cartera que conduce Luis Caputo, que alcanzarían para intervenir más de 20.000 kilómetros de rutas nacionales, deben destinarse a concluir obras paralizadas como esta. “No se trata de un problema de caja, es un problema de legalidad. La ley dice para qué es esa plata y el propio Gobierno admitió que no la usa para eso. Eso no es equilibrio fiscal, es un curro con el asfalto que necesitan millones de argentinos”, sostuvo Marina Salzmann tras la confesión del vocero Ravier.

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En sintonía, la Diputada bonaerense Ayelén Rasquetti, expresó: “Si no van a usar el impuesto para restaurar las rutas, entonces que dejen de estafar al pueblo argentino y no lo cobren”.

Y agregó: “El tan famoso superávit fiscal del Gobierno no es resultado de bajar el gasto del Estado, se sostiene artificialmente con los 800 pesos que pagás de impuesto en cada litro de combustible”.

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Desde el massismo exigen que el Ministerio de Economía informe con precisión y de manera pública el destino, mes a mes, de cada peso recaudado por el SisVial, y que Luis Caputo y Adrián Ravier concurran a la comisión correspondiente del Congreso a dar explicaciones.

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