En el marco del Foro de Economía Latinoamericano, celebrado en Parque Norte, el ministro de Economía Luis Caputo apeló a una recordada frase del expresidente Carlos Menem para solicitar el apoyo de los empresarios en la recuperación económica de Argentina. "Confíen, no los vamos a defraudar", señaló el funcionario de Javier Milei.

Caputo se mostró optimista al afirmar que "lo peor ya pasó" y describió al país como un "paciente en coma 4 que está en franca recuperación". Subrayó la importancia del sector empresarial en este proceso, asegurando que "el cambio depende mucho más de ellos de lo que creen".

"No los vamos a defraudar". Con la frase más menemista de la historia, Caputo le rogó hoy a los empresarios que inviertan y que "no tengan miedo". El régimen sabe que se le agotaron los trucos de casino y ahora suplica por fondos. Fin. pic.twitter.com/mtswSh1ozV — César Biondini (@BiondiniCesar) June 5, 2024

En su discurso, el ministro destacó la reducción de la inflación en los últimos meses como un signo elocuente de recuperación. "En marzo se bajó cómodamente y la realidad es que ver que lo que uno pensó y diagramó se materializa en resultados, reconforta mucho”, afirmó. Caputo enfatizó que la recuperación económica depende de dos factores clave: la Ley Bases y la actividad empresarial. Aclaró que esta ley, aunque aún no fue aprobada, es fundamental porque es “buena para los argentinos”.

Caputo subrayó la necesidad de convencer a los empresarios de que sus decisiones individuales pueden acelerar la recuperación económica. "Estamos brindando las condiciones y las oportunidades para que ese comportamiento ciudadano y empresarial contribuya a que la recuperación sea lo más rápido posible", expresó. El ministro destacó que el apoyo de la gente y de todas las clases sociales es esencial, utilizando una metáfora culinaria para ilustrarlo: “El apoyo de la gente no es caviar, porque a mí no me gusta, pero sí es milanesa con papas fritas”.

En otra parte de su intervención, Caputo criticó a la oposición, sugiriendo que su reciente agresividad se debe a que, al principio, subestimaron la capacidad del Gobierno para permanecer en el poder. "Antes comían pochoclos y pensaban que nos íbamos en abril, y ahora la empiezan a ver y están preocupados que nos quedemos 8 años”, concluyó.