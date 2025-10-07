El Gobierno trasladó el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre, lo que generará un fin de semana largo de tres días en todo el país. Pero en algunos municipios bonaerenses, el descanso se extenderá hasta el lunes 13, sumando un día extra.

El cambio quedó oficializado a través de la Resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por el Ministerio del Interior, busca fomentar el turismo interno y reactivar la economía regional en sectores como la gastronomía, la hotelería y el transporte.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que hasta 2010 se conocía como el “Día de la Raza”, conmemora el encuentro entre pueblos originarios y europeos. Desde hace más de una década, la fecha fue resignificada para revalorizar la pluralidad étnica y cultural de la Argentina.

De esta forma, el descanso habitual del domingo 12 se adelantará al viernes 10, generando un fin de semana largo nacional de tres días. Sin embargo, algunas localidades bonaerenses —como Gahan, Urquiza y Garré— tendrán también un asueto local el lunes 13 de octubre por sus fiestas patronales y aniversarios fundacionales, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana XL de cuatro jornadas.

El Ministerio del Interior destacó que los fines de semana extendidos no solo benefician a los principales destinos turísticos, sino también a los pueblos del interior bonaerense, donde las celebraciones culturales y gastronómicas generan movimiento y empleo.

Según el Observatorio Argentino de Turismo (OAT), cada fin de semana largo provoca más de 1,5 millones de viajes dentro del país, con un impacto económico superior a los 70 mil millones de pesos.

Con este traslado, el calendario oficial de 2025 aún contempla tres fines de semana largos:

del 21 al 24 de noviembre , por el Día de la Soberanía Nacional ;

, por el ; del 6 al 8 de diciembre , por la Inmaculada Concepción ;

, por la ; y el 25 de diciembre, por Navidad.