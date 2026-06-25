La Corte Suprema de Justicia desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otros contra el Estado por el Decreto 759/25, y dejó firme la medida cautelar por la que debe aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario.

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El máximo tribunal concluyó que el recurso extraordinario del Gobierno de Javier Milei no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable. En una resolución firmada este jueves, el máximo tribunal también rechazó el pedido de excusación formulado en el expediente.

Cabe recordar que el gobierno ya llegó a un acuerdo con universidades pese al trámite judicial en marcha, por el que los salarios docentes y no docentes se actualizarían en un 24,33%, además de garantizar fondos para el funcionamiento de las universidades públicas.

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EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL QUE APLIQUE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO



La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795, la Ley de Financiamiento Universitario. pic.twitter.com/UOaYi4r5zk — UBAonline (@UBAonline) June 25, 2026

La Corte sostuvo que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial dio origen a la queja, no cumplía con el requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, conforme al artículo 14 de la Ley 48.

En consecuencia, el Tribunal desestimó tanto el pedido de excusación como la presentación directa e intimó al recurrente para que, en el ejercicio financiero correspondiente, haga efectivo el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago se encontraba diferido de acuerdo con la Acordada 47/91.

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La causa nació a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales. El planteo busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, por el que el Estado dispuso que la ley 27.795 solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.