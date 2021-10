El intendente de Berisso Fabián Cagliardi decidió dar un incremento salarial por decreto de 9,1% a los municipales para una primera etapa mientras que el sindicato había decidido un paro por tiempo indeterminado desde este sábado ante el fracaso de las negociaciones.

La asamblea de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso, encabezada por el secretario General, Jorge Rodríguez, junto al Cuerpo de Delegados decidieron de manera unánime un Paro General indeterminado a partir de las 0.00 horas del día sábado y sin presencia en el lugar de trabajo.

"Es de público conocimiento que el Departamento Ejecutivo no realizó ningún tipo de oferta superadora, ni siquiera reconoce el derecho de una paritaria anual establecida. Tampoco acepta incrementar en un 50 % el básico para no generar el achatamiento de la escala salarial y también beneficiar a los jubilados y pensionados. La Familia Municipal está de pie y va a seguir luchando por una salario que supere los índices de inflación para no seguir perdiendo poder adquisitivo", se informó.

Por su parte, a través de una carta a los vecinos, el intendente Cagliardi pronunció que tomó la decisión de "aumentar el salario de octubre de los trabajadores y trabajadoras municipales en un 9,1%, en una primera etapa y que se suma a los incrementos otorgados anteriormente, tal como quedó establecido ante el Ministerio de Trabajo a lo largo de la conciliación obligatoria".

"Mi propósito - agregó - es mejorar el ingreso de las familias que se desempeñan en nuestra Municipalidad, evitándoles perjuicios en sus salarios, y continuar dialogando en el ámbito de la negociación paritaria regulada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires".

Y sostuvo: "Es importante destacar, que en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, hemos cumplido con los plazos legales y que la oferta salarial para el mes de octubre contaba con el consenso de los distintos gremios. Las diferencias manifestadas por el Sindicato de Trabajadores Municipales eran por los meses siguientes, es por eso que solicitamos acordar el aumento de octubre y continuar con las negociaciones, ante la negativa de ellos y para que el trabajador cuente con un aumento en el salario de octubre resolví el incremento basado en mi compromiso con el plantel municipal, que sostengo desde el primer día de gestión".

"El aumento dispuesto tiene como objetivo acompañar la economía de las y los trabajadores, sin descuidar la delicada situación financiera que atraviesa la Municipalidad, y avanzar en la consolidación de un modelo de administración sustentable. El decreto prevé que el aumento impactará en los haberes de octubre a percibir el último día hábil del mes en curso, tal como se viene realizando desde el inicio de nuestra gestión y para no generar perjuicios en las y los trabajadores", concluyó Cagliardi.