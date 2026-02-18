El Gobierno nacional, a través de la secretaría de Trabajo, y el de Axel Kicillof dictaron la conciliación obligatoria tras el sorpresivo anuncio de cierre de Fate en San Fernando.

Ads

La medida dejará sin efecto los 920 despidos anunciados por el momento pero la decisión estaría tomada en forma definitiva por la compañía propiedad de Javier Madanes Quintanilla, también uno de los titulares de Aluar, la mayor productora de aluminio.

En el caso del ministerio Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, se dictó conciliación obligatoria por el plazo de quince días para que ambas partes negocien y busquen una salida a la situación. Durante el tiempo de negociación, el gremio no podrá realizar medidas de fuerza y los empresarios deberán reincorporar temporalmente a los cesanteados.

Ads

Minutos después de conocerse esta noticia, Nación hizo lo propio. El Ejecutivo lo confirmó luego de la convocatoria a ambas partes desde la secretaría de Trabajo, que preside Julio Cordero, dependencia desde la cual aclararon que la empresa abrió un “Procedimiento preventivo de crisis” y luego suscribió un "acuerdo" en octubre de 2025 a través del cual se entabló un diálogo con los trabajadores que no llegó a ningún puerto en medio del "agravamiento de la situación económica".

La medida fue formalizada mediante una Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo que encuadra el conflicto en el marco de la Ley 14.786 y declara iniciado el período conciliatorio a partir de las 13 de este miércoles. La resolución, al igual que la de Provincia, ordena retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto durante el plazo de quince días.

Ads

LA PROVINCIA DICTÓ LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA EN EL CONFLICTO DE FATE



El Ministerio de Trabajo a cargo de @waltercorreaok dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con FATE S.A.I.C.I., retrotrayendo la situación al inicio y dejando sin efecto los 920 despidos anunciados pic.twitter.com/gdjLuLJwEH — Trabajo PBA (@TrabajoPBA) February 18, 2026

Cabe recordar que la empresa argentina, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, anunció el despido de la totalidad de sus empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta.

La empresa venía de años en crisis por múltiples factores, pero la caída en el consumo y la apertura importadora terminaron de darle un duro golpe. De hecho, desde la compañía argumentaron que la medida fue por “los cambios en las condiciones de mercado”.