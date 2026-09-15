Durante la tercera sesión ordinaria del Senado bonaerense que se desarrolló este martes, el conflicto por los casi mil despidos tras el cierre de la planta de Granja Tres Arroyos generó polémica entre el bloque del peronismo y el de La Libertad Avanza.

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La senadora de Fuerza Patria de la Segunda Sección, Laura Clark, pidió una moción para que el Senado trate en comisión un proyecto que rechace los despidos y apuntó contra “el modelo del Gobierno de Javier Milei fue quién dejó a más de mil familias en la calle” de Capitán Sarmiento, Arrecifes, San Antonio de Areco y Carmen de Areco.

“Es una de las empresas más importantes de nuestro país. Hace muchos años que estaba enraizada en nuestra región y que da vida económica, motorizando la actividad de industria, de comercio, de pequeñas empresas y otros comercios de esa cadena en las ciudades. La planta ha cerrado, los trabajadores están esperando que se les abone aguinaldo adeudado, salario, quincenas. Están en las plazas, están en la puerta de la empresa, están desamparados”, describió Clark.

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En ese sentido la legisladora apeló “a la responsabilidad política de la Intendenta” Fernanda Astorino quien, si bien se ha acercado, rechazó que haya sido “pidiendo que no se mezcle la política”. “Ha ido como una ONG”, cuestionó.

Clark enmarcó esta situación en un “cierre de empresas es cotidiano” con un promedio de “34 Pymes por día”. Siendo que la Intendenta es del mismo signo político de quienes han determinado estas políticas públicas de apertura de las importaciones, de alza de las tarifas, de los costos para las empresas Pymes y grandes empresas, no vamos a poder dar solución.

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En respuesta al pronunciamiento de Clark quien tomó la palabra fue el senador de LLA de Capitán Sarmiento, Gonzalo Cabezas, quién aseguró que “el sector avícola está pasando por un muy buen momento” y consideró que “la empresa Granja Tres Arroyos viene con problemas económicos desde el 2018, cuando compraron la empresa Cresta Roja”.

Asimismo, calificó de "injusto y oportunista, parte de un populismo que no voy a compartir nunca" el mensaje de Clark. También defendió que la intendenta Astorino es una "excelente" jefa comunal, que está "dejando su vida" para tratar de solucionar algo que “la familia que ha llevado adelante esta empresa se ha equivocado notablemente”. “No hagamos populismo con este asunto”, exigió.

La empresa avícola era uno de los principales motores de la economía local y su actividad generaba cientos de puestos de trabajo directos e indirectos en la ciudad. Tras los despidos y la paralización de la planta, el impacto ya se siente en comercios, hogares y trabajadores que salieron a buscar changas para sobrevivir.

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