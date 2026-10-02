El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto de resolución para excluir al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois de la Cámara baja, a raíz de los cruces verbales que protagonizó durante el plenario de comisiones que trató una iniciativa sobre la soberanía de las Islas Malvinas el 30 de septiembre.

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La propuesta cuenta con el respaldo de todo el bloque oficialista y pide apartar al legislador por “desorden de conducta” en el ejercicio de sus funciones, con base en el artículo 66 de la Constitución Nacional.

El oficialismo acusa al dirigente social de haber agraviado a las autoridades del plenario y a otros diputados, y que su conducta fue más allá del debate político y perjudicó el funcionamiento del Congreso. “Esta Honorable Cámara no puede permitir que la provocación y el amedrentamiento sustituyan a la discusión legislativa”, sostiene la iniciativa, que considera “imprescindible” la exclusión para fijar un límite y garantizar la continuidad del trabajo parlamentario.

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El artículo 66 de la Constitución establece que cada Cámara puede, con dos tercios de los votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación e incluso excluirlo de su seno.

Dicho requisito de los 2/3 vuelve muy difícil que la iniciativa prospere simplemente porque el peronismo cuenta con 92 bancas, más de un tercio de la Cámara, por lo que tiene capacidad para bloquear cualquier intento del oficialismo de apartar a Grabois de su banca.

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El hecho

La tensión se desató en el plenario donde comenzaba el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, impulsado por el presidente Javier Milei. Mientras la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, exponía sus objeciones a la iniciativa, el legislador santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, la interrumpió desde su banca para cuestionar su postura.

En ese momento, Grabois dejó su lugar y fue a buscar a Guzmán. El intercambio terminó en un forcejeo con manotazos entre ambos. Luego, el diputado se acercó al libertario Carlos Zapata, que presidía el plenario de la Comisión de Defensa, para reclamarle que llamara la atención a Guzmán y profiriendo insultos.

La situación escaló cuando el diputado tucumano de LLA, Gerardo Huesen, también lo descalificó y Grabois lo desafió cara a cara. Sobre el final de la reunión, hubo un nuevo choque, esta vez con la diputada libertaria Juliana Santillán y con Zapata. El presidente de la comisión le cortó el micrófono para descomprimir la situación y finalmente levantó la sesión.