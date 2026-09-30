Durante la primera reunión en Diputados para debatir la denominada Ley Malvinas, un momento de tensión se generó cuando en medio de la exposición de Myriam Bregman, un cruce entre el libertario Jairo Guzmán y Juan Grabois escaló hasta provocar manotazos, gritos e insultos entre legisladores del oficialismo y la oposición.

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La tensión comenzó mientras Bregman cuestionaba el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno de Javier Milei. Desde su lugar, Guzmán, diputado de La Libertad Avanza por Santa Cruz, comenzó a increpar a la dirigente de izquierda y a responder a sus críticas. En ese instante, Grabois se levantó de su banca, cruzó el pasillo y encaró a Guzmán, quedando frente a frente. Otros legisladores intervinieran para evitar que la situación pasara a mayores.

Estamos en reunión informativa tratando el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero como siempre, al kirchnerismo le cuesta debatir con argumentos y recurren al patoterismo.



Acá lo tienen al diputado Grabois representando a su bloque con el repertorio… pic.twitter.com/QO0co77DoA — Bárbara Andreussi (@b_andreussi) September 30, 2026

La diputada morenense, Andrea Vera, se quejó de la actitud de Grabois. “Es fiel representación del kirchnerismo: maleducado, patotero y antidemocrático. Estamos defendiendo la soberania nacional de nuestro territorio y pretenden que esto sea una cancha”, publicó a través de su cuenta en X.

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Grabois es fiel representación del kirchnerismo: maleducado, patotero y antidemocrático. Estamos defendiendo la soberania nacional de nuestro territorio y pretenden que esto sea una cancha. pic.twitter.com/Fi8Jlu6Z8D — Andrea Vera (@AndreaFVera_) September 30, 2026

Otros de los que quedó cara a cara con Grabois fue el tucumano Gerardo Huesen, también de La Libertad Avanza, tras insultarse y lanzarse acusaciones mutuamente. El intercambio obligó a frenar por momentos el plenario que reúne a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

La estrategia del oficialismo es realizar dos encuentros informativos, buscar dictamen el 6 de octubre y llevar la iniciativa al recinto el 7, mediante una sesión especial.

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