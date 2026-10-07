Conmoción en Villegas luego de la muerte de una niña tras sufrir un golpe durante una actividad deportiva en un club
El incidente con la joven patinadora se produjo en el gimnasio del Club Eclipse. Intervino personal policial y se inició una investigación para establecer con precisión la mecánica del accidente.
Una niña de 8 años sufrió un grave golpe en la cabeza mientras participaba de una actividad deportiva en el gimnasio del Club Eclipse de General Villegas.
La menor se habría enredado con la red de uno de los arcos durante la práctica, lo que habría provocado que éste cayera y la golpeara fuertemente en la cabeza. Luego fue trasladada de inmediato al Hospital Municipal para recibir atención médica, pero pese a la asistencia recibida, falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas, según publicó el medio Actualidad.
La noticia generó una profunda consternación entre quienes forman parte de la institución y rápidamente se extendió a toda la comunidad. A raíz de lo ocurrido, la institución decretó duelo institucional y dispuso la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus actividades deportivas, sociales y administrativas como muestra de respeto y recogimiento.
La investigación procura determinar cómo se produjo la caída y las condiciones en las que se desarrollaba la actividad deportiva al momento del hecho.
La Legislatura aprobó la Ley Joaquín este año que garantiza espacios deportivos y recreativos seguros para evitar tragedias
La denominada “Ley Joaquín” establece medidas obligatorias de seguridad para arcos deportivos, juegos infantiles y otras estructuras presentes en plazas, escuelas, clubes, colonias de vacaciones y polideportivos.
La norma surgió tras el fallecimiento de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que vivía en Ramos Mejía, y murió en enero de este año, luego de que un arco de fútbol sin fijación cayera sobre él durante un campamento en Junín de los Andes, provincia de Neuquén.
A partir de ese hecho, se impulsó un proyecto para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.
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