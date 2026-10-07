Una niña de 8 años sufrió un grave golpe en la cabeza mientras participaba de una actividad deportiva en el gimnasio del Club Eclipse de General Villegas.

Ads

La menor se habría enredado con la red de uno de los arcos durante la práctica, lo que habría provocado que éste cayera y la golpeara fuertemente en la cabeza. Luego fue trasladada de inmediato al Hospital Municipal para recibir atención médica, pero pese a la asistencia recibida, falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas, según publicó el medio Actualidad.

La noticia generó una profunda consternación entre quienes forman parte de la institución y rápidamente se extendió a toda la comunidad. A raíz de lo ocurrido, la institución decretó duelo institucional y dispuso la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus actividades deportivas, sociales y administrativas como muestra de respeto y recogimiento.

Ads

La investigación procura determinar cómo se produjo la caída y las condiciones en las que se desarrollaba la actividad deportiva al momento del hecho.

La Legislatura aprobó la Ley Joaquín este año que garantiza espacios deportivos y recreativos seguros para evitar tragedias

La denominada “Ley Joaquín” establece medidas obligatorias de seguridad para arcos deportivos, juegos infantiles y otras estructuras presentes en plazas, escuelas, clubes, colonias de vacaciones y polideportivos.

Ads

La norma surgió tras el fallecimiento de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que vivía en Ramos Mejía, y murió en enero de este año, luego de que un arco de fútbol sin fijación cayera sobre él durante un campamento en Junín de los Andes, provincia de Neuquén.

A partir de ese hecho, se impulsó un proyecto para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.