La polémica se convirtió en el tema de la semana dentro del ámbito nacional. En una jugada destinada a nombrar un representante más al Consejo de la Magistratura y negárselo a Juntos por el Cambio, que lo reclama para Pro, Cristina Kirchner ordenó este miércoles partir en dos el bloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación. De esta manera, la vicepresidenta buscó cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y evitar las denuncias judiciales con las que amenazó la oposición si no se ponía a derecho.

La maniobra mereció el rechazo de la oposición y uno de los que salió a cuestionar la movida fue el Intendente de Vicente López en uso de licencia, Jorge Macri, quien desde diciembre pasado asumió como ministro de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires. “Temiendo por el fin muy próximo de su impunidad, el kirchnerismo una vez más usa métodos antidemocráticos para defender su poder. Desesperados, desconocen el fallo de la Corte Suprema que les arrebata la posibilidad de elegir jueces kirchneristas adictos”, señaló a través de sus redes sociales.

“La desobediencia incluye a todo el gobierno kirchnerista y a los peronistas sigilosos. Ellos ponen en peligro la existencia misma del orden republicano, lo que quiere decir que ponen en peligro a la Argentina. Para que quede claro, el golpe que está realizando el kirchnerismo es de la misma gravedad que los perpetrados en Venezuela, Nicaragua y en otros países en los que se quebró la democracia. Necesitamos estar unidos para resistirlos. Estamos ante la brutalidad, la impunidad y la antidemocracia en acción. Atravesaron un límite y tenemos que hacerlos retroceder”, agregó Jorge Macri en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones del primo del expresidente Mauricio Macri no pasaron desapercibidas este jueves durante la tercera sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Vicente López. Quien salió a responderle fue la concejal del Frente de Todos, Laura Braiza. “El Intendente electo del municipio, Jorge Macri, hoy devenido en Secretario de otra jurisdicción, planteó barbaridades de nuestra fuerza política, como que somos antidemocráticos, golpistas e impunes y todo el pochoclo que le ponen a las redes sociales”, comenzó diciendo la edil.

“La verdad es que no somos todo eso que dijo Jorge Macri. Y parte de la discusión tiene que ver con eso. Porque si bien para el común de la ciudadanía no es un tema tan trascendental, lo cierto es que lo que hace el Consejo de la Magistratura es muy importante para la construcción de nuestra democracia”, remarcó la vicepresidente segunda del cuerpo deliberativo.

“Si la discusión es por la representatividad política en las cámaras, ya que la alianza gobernante hoy es representada por diferentes bloques en el Senado de la Nación, quiero decirle a Jorge Macri que tomamos lo que hizo su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, que en la legislatura porteña rompió su bloque para quedarse con la presidencia, y la segunda y tercera vicepresidencia”, disparó Braiza, quien chicaneó: “Bueno, es parte de la democracia”. “Creo que hay que dejar de decir barbaridades en redes y hacerse cargo de la construcción de una democracia más representativa”, sentenció la edil kirchnerista, quien llamó a “democratizar la Justicia, tal como intentó hacer Cristina Kirchner”.

Inmediatamente, desde el bloque del oficialismo salieron a cruzar a la concejal opositora. En ese contexto, quien recogió el guante fue la concejal Paola Spatola, de Juntos. “Acusan al compañero Jorge Macri de ser Intendente devenido en ministro. Está bueno que nos acusen de esto. De lo que no nos pueden acusar es de carencia de gestión y de representar al pueblo siempre”, lanzó la abogada y exdiputada nacional.

No conforme con ello, la edil que asumió en su banca en diciembre pasado cargó con munición gruesa: “Cuando la concejal Braiza dice ‘no somos’, yo me pregunto ¿qué son? ¿Son los que firmaron el memorándum con Irán generando impunidad en uno de los hechos más trágicos de la historia argentina? ¿Son aquellos que cuando la SIDE dejó de ser operativa y funcional a su gobierno nos inventaron la gran reforma de la democratización de la AFI, poniéndo al compañero Parrilli a cargo? Ni hablar de Nisman. Hay que tener cuidado cuando decimos ‘somos’ o ‘no somos’”, concluyó Spatola.

Por último, quien tomó la palabra fue Jorge Mariño, concejal de Avanza Libertad, quien apuntó directamente contra Cristina Kirchner. “Nuevamente asistimos al desprecio de las instituciones. Es una práctica reiterada que no me sorprende para nada y que era esperable. Estamos acostumbrados a estas avivadas de la política. Y lo que sucedió en el Senado de la Nación, muestra una distancia insalvable entre la política y la sociedad porque se desprestigia la actividad que desarrolla”, cuestionó el representante de José Luis Espert en el Concejo Deliberante de Vicente López.

“Lo curioso es que el sector que se la pasa reivindicando a la política como herramienta de cambio, no hace más que contribuir al desprestigio de la misma. En lugar de la solución, son el problema. Si la política está divorciada de los problemas de los vecinos y no le interesa solucionar los problemas de la gente, después no se quejen de la ‘antipolítica’”, añadió Mariño en su alocución, quien consideró que “lo que pasó en el Senado es una vergüenza”. “Dejen de buscar la impunidad y atiendan los problemas de la gente. Lejos de considerar esto como una brillante jugada de Cristina Kirchner, creo que es una simple sinvergüenzada”, cerró.