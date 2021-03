Manolio había salido al aire en una radio local a indicar que no había sido vacunados el cuerpo activo de los bomberos voluntarios locales, destacando que eran esenciales. Al respecto, comentó: "A los tres minutos (de dar la nota) me mandó mensaje el presidente (Scafati). Él fue dictador; me dijo: ‘vos de la vacuna no hablas más’. Si salí a pedir no fue algo ilógico, no paramos nunca y estuvimos al frente de todos los servicios. Estuvimos operativos siempre en todas las dependencias".

Asimismo, agregó en diálogo con el medio Berisso Ciudad: "Me llamaron para hacerme cargo. Al otro día me puse en contacto con quien estaba a cargo en ese momento, tuvimos tres reuniones más y en la cuarta acepté. Pero las pautas fueron claritas: Que la comisión directiva se encargue de recaudar fondos y de la parte administrativa, la parte operativa es del jefe".

"Si hay un malestar me llaman. Un presidente no puede además encabezar un cuerpo activo y dar órdenes, Roberto no supo diferenciar el cargo que tiene con el no estar activo", continuó.

Manolio fue notificado del apartamiento del cargo una semana después de la entrevista radial donde reclamó las vacunas para el cuerpo.