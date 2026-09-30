La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.

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El máximo tribunal sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”. La Corte aclaró, sin embargo, que la decisión se limita al rechazo de la demanda por falta de legitimación de la actora y por ausencia del requisito constitucional de caso o controversia.

En ese sentido, precisó que el pronunciamiento “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023” ni implica interferencia sobre la intervención del Poder Legislativo prevista por la Constitución Nacional.

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En sus redes, la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, quien participó de la sesión ordinaria de este martes en la Legislatura bonaerense no dudó en remarcar su posición.

“Esta tarde tuvimos un contraste fuerte. Por un lado, diputados y diputadas de la provincia que trabajamos para llevarles a los y las bonaerenses un alivio ante su endeudamiento creciente, causado por un gobierno que les desordenó la vida para ordenarse con el FMI”, dijo Mendoza.

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Asimismo, continuó: “Por el otro, casi a igual hora, el mismo bloque de poder real que lleva a la miseria al pueblo argentino, expresado en la Corte Suprema de ¿Justicia?, se llevó por delante la ley de tierras que hace semanas fue respaldada por la mayoría del Congreso y del pueblo en las calles”.

“En 2027, la disyuntiva va a ser clara: políticos que obedecen a su pueblo o que lo someten obedeciendo a poderes que nadie ni siquiera conoce ni viven en nuestro país, pero se sirven de él”, finalizó.

Esta tarde tuvimos un contraste fuerte. Por un lado, diputados y diputadas de la provincia que trabajamos para llevarles a los y las bonaerenses un alivio ante su endeudamiento creciente, causado por un gobierno que les desordenó la vida para ordenarse con el FMI.



Por el otro,… pic.twitter.com/13zptdCTbS — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 29, 2026 La misma corte corrupta integrada por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti que tiene secuestrada y proscripta a @CFKArgentina, ahora habilita la venta de nuestra tierra.



No a la extranjerizacion de la tierra y libertad a Cristina, porque es inocente y la queremos presidenta. pic.twitter.com/wIyAbrrIke — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 29, 2026