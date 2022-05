Desde hace unos días, la iniciativa de una vecina llamó la fuertemente la atención en José C. Paz. Y en las redes sociales comenzó a viralizarse una particular figura de Mario Alberto Ishii, intendente peronista de ese municipio. Se trata del muñequito 'Buda Ishii', uno de los tantos modelos que el emprendimiento paceño 'Ynek Cuore' comercializa como complemento de las golosinas y boxes dulces que ofrece en el barrio.

"Se me ocurrió hacerle un regalo al intendente, y así con algunos referentes más de José C. Paz. Es una forma de homenajearlo, con respeto, porque él es muy querido y respetado acá. Hizo mucho y yo estoy muy agradecida con él", explicó en declaraciones al diario Clarín Inés González, una mujer de 42 años que es coordinadora administrativa del hospital Domingo Angio de José C. Paz y armó su emprendimiento en plena pandemia.



Inés junto a Mario Ishii.

"Estoy muchas horas en el hospital, y como con la pandemia estaba explotadísimo, yo tenía mucho estrés. Entonces, en mis ratos libres me puse a armar ramos personalizados de golosinas y box’s. Junto con eso apareció el tema de los budas", comentó la vecina del barrio Concejal Alfonso. Los muñeros son de yeso y no superan los 15 centíemtros. Son así, con ese modelo de cuerpo y los deditos en forma de V", detalló.



Mario Ishii en versión buda.

Según la emprendedora, el buda del jefe comunal -que luce hasta el poncho salteño que utiliza a diario el intendente- es el más requerido por sus clientes, pero el de Cristina Kirchner también es muy solicitado. Además creó las figuras del secretario de Salud, Celestino Saavedra, y de Sebastián Caro, director del Hospital Rubén 'Cacho' Caporaletti. Y avisa que recibió algunos pedidos para que salgan de otros funcionarios.

Finalmente, respecto a algunas críticas que recibió vía redes sociales por el desarrollo de las figuras de su emprendimiento, Inés deslizó: "Muchos se burlaron, pero no me interesa engancharme en conflictos". Y agregó: "Respeto las ideologías políticas de cada uno y pido que respeten las mías. A una persona le expliqué que me habían hecho un pedido con esos budas, pero que también se hacen de otras personas".