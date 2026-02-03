El inicio del año fiscal 2026 presenta un escenario de alta complejidad para las arcas de la Provincia de Buenos Aires. Según datos consolidados al cierre del primer mes, las transferencias automáticas por coparticipación federal registraron una caída real del 5,5% en territorio bonaerense. Aunque la baja fue menor al promedio nacional, que se situó en el 7,5%, el volumen de recursos perdidos condiciona la planificación de obras y servicios en los 135 municipios.

Radiografía de la caída en PBA

La merma de ingresos se explica fundamentalmente por el desempeño de los impuestos vinculados a la actividad económica:

IVA : La recaudación nacional, termómetro del consumo masivo, se desplomó un 11,3% en términos reales.

: La recaudación nacional, termómetro del consumo masivo, se desplomó un en términos reales. Ganancias : El tributo mostró un estancamiento con una variación de apenas el 0,2% a 0,7% real.

: El tributo mostró un estancamiento con una variación de apenas el a real. Desempeño relativo: Buenos Aires (junto a Salta con -4,3%) fue uno de los distritos que mostró las bajas más leves del país, frente a caídas del 8% en Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires.

El frente político y las compensaciones

El dato se conoce en plena negociación de los gobernadores dialoguistas y aliados con la Casa Rosada para garantizar compensaciones ante la pérdida de recursos que implicaría la aplicación de los cambios en la legislación laboral. Los jefes provinciales han condicionado su apoyo a la reforma a cambio de mecanismos que mitiguen el impacto fiscal en sus cuentas.

Puntualmente, mandatarios de regiones como el NOA y aliados legislativos han planteado la necesidad de coparticipar otros tributos —como el impuesto al cheque— para equilibrar la balanza ante la reducción proyectada en Ganancias para sociedades y contribuciones patronales, que restaría unos $1,2 billones a la masa coparticipable.

Evolución de la Coparticipación (Variación Real)

A continuación, se presenta la evolución del flujo de fondos federales desde el inicio de 2025 hasta la caída registrada en enero de 2026:

