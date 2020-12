El Intendente de Nueve de Julio Mariano Barroso (Pro) anunció que quedan prohibidos los deportes por equipos y la permanencia en espacios públicos y que el horario límite para las actividades comerciales será el de las 01,30 hs. a partir de este 18 de diciembre.

El jefe comunal manifestó que están "sobre el límite de la capacidad operativa del Hospital Julio de Vedia y de la Clínica Independencia". "En esta oportunidad creemos necesario aplicar diferentes medidas para preservar la salud de los nuevejulienses, más allá de lo que diga la Provincia”, señaló.

Las medidas serán hasta el 28 de diciembre, dependiendo de los resultados y que proximamente se desplegará el Operativo Detectar durante tres jornadas.

En el mismo plano, dijo que al haberse registrado en los últimos cuatro días 95 casos positivos y 75 hisopados diarios, junto al Comité de Crisis en Salud y el Concejo Deliberante se observó la necesidad de tomar medidas urgentes, ante "la falta de colaboración de vecinos que son diagnosticados como Covid positivos, y que al ser entrevistados para hacer el control de foco, no brindan la información que se requiere".

"Esto genera que el control de foco no pueda hacerse y que no se pueda aislar a los contactos estrechos como corresponde, porque los mismos no son declarados", advirtió.

Asimismo, Barroso indicó que se han observado que los casos provienen de dos focos puntuales como son las reuniones sociales, que se han incrementado y diversificado en grupos y franjas etarias; con la consecuencia de que se ha registrado un crecimiento de casos en personas mayores de 60 años que son padres de adolescentes que han estado en diferentes tipos de encuentros sociales; como así también en lo que hace a la práctica deportiva por equipos.

En otro pasaje de la rueda de prensa el mandatario nuevejuliense adelantó que se extremarán controles nocturnos, en los que se irá “hasta las últimas consecuencias, al igual que en lo que hace a la organización de fiestas clandestinas”, sobre las cuales, precisó, “se habrán de aplicar multas de hasta 500 mil pesos que involucren al propietario del lugar, al organizador de la fiesta y al disc jockey”.

Según el último parte de situación, se confirman treinta nuevos pacientes para coronavirus en nuestro distrito, de los cuales diecinueve fueron por hisopados y once casos que se diagnostican por Criterio Clínico Epidemiológico.

A la fecha hay 327 que cursan la enfermedad Covid-19, 23 se encuentran internados y el resto de los casos activos, un total de 304, se encuentran cursando la enfermedad en forma ambulatoria. Al mismo tiempo, se encuentran en aislamiento preventivo y seguimiento diario un total de 858 personas.

Los casos confirmados desde el comienzo de la pandemia son 1597 de los cuales 327 están activos, 64 fallecieron y 1206 ya se encuentran recuperados, en tanto se han descartado 1323.

Medidas:

- Quedan prohibidos los deportes por equipos en todas sus disciplinas, permitiéndose solamente el entrenamiento individual con los protocolos oportunamente aprobados.

- Queda prohibida la permanencia en espacios públicos, pudiendo practicarse solamente en ellos actividades físicas o aeróbicas.

- Se colocarán nuevamente fajas de seguridad en los juegos de los espacios públicos, quedando prohibida su utilización.

- Se permitirán reuniones sociales de no más de 20 personas, recomendándose que las mismas sean del mismo grupo familiar; ya que el municipio decidió no adherir a las habilitaciones dispuestas por el Gobierno de la Provincia para reuniones al aire libre de hasta 200 personas.

- El horario para las actividades comerciales finalizará a las 01,30 hs.

- Se solicitará a los comercios de las diferentes actividades el cumplimiento estricto de los protocolos establecidos oportunamente.