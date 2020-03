Ante los ocho casos de coronavirus confirmados en el país y otros tantos en análisis, el gobierno determinó más recomendaciones y precauciones a tomar para evitar el contagio de Covid-19 y otras infecciones respiratorias.

El Ministerio de Educación de la Nación, mediante la resolución 2020-82-APN-ME recomienda la adopción de medidas preventivas en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades del país (educación inicial, primaria, secundaria, superior y universitaria) sean éstos de gestión estatal o privada.

"La resolución hace hincapié en la prevención, por ello se solicita a aquellas personas que hayan regresado de viaje en las áreas de circulación y transmisión de coronavirus a quedarse en sus hogares, aún aquellos que no presenten síntomas durante 14 días", señalaron desde la cartera que encabeza Nicolás Trotta. Y agrega que "esta recomendación incluye a estudiantes, docentes y personal no docente".

Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires serán quiénes estarán a cargo de la justificación de los días de ausentismo. Hasta el momento, esta medida incluye a quienes hayan viajado a China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania, lista que podrá extenderse a medida que lo indique el Ministerio de Salud de la Nación.

El Ministerio de Educación de acuerdo a los lineamientos del de Salud, está distribuyendo a todas las escuelas y universidades del país, materiales gráficos que incluyen medidas de sanidad e higiene, para la prevención de las enfermedades virales como el coronavirus y también, el dengue y el sarampión. Asimismo, esta labor se está desarrollando en coordinación con el Consejo Federal de Educación que nuclea a las 24 jurisdicciones, el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas.

Los materiales contienen información y recomendaciones para toda la comunidad educativa y ya están en proceso de distribución.

Medidas dispuestas:

a. Desarrollar las actividades escolares y académicas según los calendarios establecidos.

b. Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias: lavado de manos frecuente con agua y jabón; cubrirse la nariz y la boca con el pliegue-codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar; usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados; ventilar los ambientes; y limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

c. Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se recomienda no asistir al establecimiento educativo.

d. En caso de estudiantes o personal de los establecimientos que regresen de viaje desde áreas con circulación y transmisión de coronavirus, a la fecha los siguientes países: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania -y los que indicare el MINISTERIO DE SALUD-, aunque no presenten síntomas, se sugiere que permanezcan en el domicilio sin concurrencia y evitar el contacto social por CATORCE (14) días.



Material gráfico del ministerio de Educación

Por su parte otra cartera, la de Trabajo, resolvió la Licencia Excepcional para trabajadores que regresen de zonas con brote de coronavirus a través de la Resolución 178, que lleva la firma del ministro Claudio Moroni. Abarca tanto al ámbito público como privado.

"Procurando atender desde el ámbito laboral las contingencias que esta urgente necesidad de aislar a las personas en riesgo eventual de padecer la enfermedad, tal como es sugerido por los protocolos internacionales, corresponde al Estado Nacional brindar a los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público cuanto del sector privado en relación de dependencia, las garantías que derivadas de su relación de trabajo pudieran verse afectadas por esta contingencia", señalaron.

Y agregaron que "corresponde otorgarles con carácter excepcional licencia especial que permita cumplir con las prevenciones sanitarias establecidas en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación o en su caso con los protocolos y tratamientos médicos pertinentes sin que tal situación afecte cualesquiera de los elementos esenciales de su vínculo laboral, necesarios para cubrir los requerimientos básicos del grupo familiar".

"Esto significa que se les sugiere que, habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en sus hogares, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación", indicaron. La licencia establecida con carácter de excepcional no afectará la normal percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por ley o Convenio les correspondiere percibir a los trabajadores alcanzados.

Cabe recordar que el gabinete nacional mantuvo una reunión interministerial con la presencia de funcionarios de las distintas aéreas de gobierno, expertos y sociedades científicas, donde se consensuó que "Argentina continúa en fase de contención y cuenta con un protocolo de respuesta en función de la situación epidemiológica, que es dinámica y se evalúa en forma permanente para la implementación de las acciones planificadas ante cada escenario".

Se agregan a las recomendaciones vigentes desde el primer día, las siguientes:

Recomendaciones para Escuelas

- Continuar con el ciclo escolar establecido.

- Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:

- Lavado de manos frecuente con agua y jabón; o cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo - usar un pañuelo descartable al toser o estornudar;

- ventilar los ambientes;

- limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

- Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para

respirar) se recomienda no asistir al establecimiento escolar.

- En caso de niños o niñas o personal del establecimiento, que regresen de viaje desde áreas con transmisión de coronavirus, aunque no presenten síntomas, se sugiere permanecer en el domicilio sin concurrir y evitar el contacto social por 14 días.

Recomendaciones para personas que ingresen al país, provenientes de zonas con transmisión de coronavirus:

- Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:

- Lavado de manos frecuente con agua y jabón;

- cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo;

- ventilar los ambientes;

- limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia;

- Se sugiere permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos

laborales, recreativos, deportivos, sociales, durante 14 días.

- Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta

o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.

Participación en eventos masivos:

- En esta etapa, en la que no hay evidencia de transmisión sostenida de, SARS-COV-2, no se

recomienda la suspensión de eventos.

- Para aquellos eventos con participantes internacionales, se evaluará la conducta a seguir con

los participantes provenientes de zonas con transmisión de coronavirus.

Recomendaciones para personas mayores (65 años o más)

- Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:

- Lavado de manos frecuente con agua y jabón;

- cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o

estornudar;

- ventilar los ambientes;

- limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

- Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de personas.

- Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta

o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.

- Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales.

- En caso de ser posible, postergar viaje a áreas de transmisión de coronavirus.

- En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, se recomienda evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días