El diputado nacional Leonardo Grosso (Frente de Todos) dio positivo para coronavirus y permanece en aislamiento domiciliario con síntomas leves.

Se trata de un nuevo caso positivo entre los diputados por la provincia de Buenos Aires. Se suma al reciente de Héctor "Toty" Flores y Nicolás Rodríguez Saá, quienes estuvieron internados, Vanesa Siley, Lisandro Bormioli y Ezequiel Fernández Langan.

"Hola! Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Por suerte tengo síntomas leves. Aún así, desde que comencé a manifestarlos estoy aislado en mi casa como corresponde. Siempre me cuidé mucho, por mí y por el resto, pero la circulación del virus es realmente alta e impredecible", contó Grosso a través de su perfil de Twitter.

Y agregó: "Los números de contagio y mortalidad que estamos viviendo demuestran que no se puede subestimar esta situación que atravesamos como humanidad. Nos acostumbramos rápido a las estadísticas, sin pensar que detrás de cada dígito hay personas, familias, tristeza y dolor. No nos descuidemos. Sobre todo lxs jovenes! No hay acto más revolucionario que ponerse en el lugar de lxs que peor la están pasando. Cuidate y cuidemos a lxs demás".