La senadora provincial Daniela Reich (Juntos por el Cambio) dio positivo para coronavirus, confirmó en sus redes sociales, y cumple el aislamiento en su domicilio.

"Ante algunos síntomas de COVID me realicé un hisopado y ayer me confirmaron el positivo. Estoy cursando la enfermedad con síntomas leves y aislada en mi casa. Seguiré trabajando desde mi casa y cumpliendo con lo que me indique el equipo médico", confirmó la legisladora, quien además es esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien hace poco más de un mes ya tuvo Covid-19.

El caso de Reich se suma a otros conocidos en forma reciente entre los integrantes de la Legislatura, como lo de los diputados Marcos Di Palma y Soledad Alonso, del bloque Frente de Todos.

Con anterioridad, en la Legislatura bonaerense se habían dado a conocer los contagios de los diputados Alex Campbell (JxC), Mariana Larroque, Débora Galán, Jorge D'Onofrio, Juan Pablo de Jesús, Alberto Conocchiari y Guillermo Escudero (FDT) y los senadores Roberto Costa (JxC) y Ana Devalle (FdT).