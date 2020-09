El gobernador Axel Kicillof anunció como única apertura en el conurbano en una nueva prórroga del aislamiento obligatorio hasta el 11 de octubre por el coronavirus la de las obras de construcción privadas con sus respectivos protocolos y transporte propio.

Asimismo Kicillof, en la sede de la Gobernación, dijo que "estamos en un momento muy delicado, el virus se sigue expandiendo y nos agarra cansados" por lo que pidió "no aflojar".

También señaló que ahora el 20% de los casos diarios de coronavirus detectados son el interior cuando hace dos meses era el 5% y que solo en 18 municipios están en fase 5, la de mayor apertura. "Nuestro sistema de salud sigue resistiendo, podemos garantizar cama, respirador y atención médica a todos los bonaerenses", subrayó.

Frases destacadas:

"La pandemia no pasó y todavía no se venció al coronavirus en ningún lado"

"Estos días tuvimos los peores números tanto en Argentina como en el mundo entero"

"No tenemos que aflojar, aunque estemos cansados y angustiados"

"Quiero de nuevo agradecerles a todos en los que en estos momentos se siguen cuidando como el primer día"

"Los que se cuidan, cuidan a ellos mismos y a los demás, incluso a los que no se cuidan, así hemos logrado contener los contagios"

"Nuestro sistema de salud sigue resistiendo, podemos garantizar cama, respirados y atención médica a todos los bonaerenses"

"Fueron seis meses muy duros cuando parecía que no se iba a poder. En primer lugar pudimos trabajar colectivamente, con dirigentes de diferentes fuerzas, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad en conjunto con el presidente. Pudimos trabajar unidos a pesar de las diferencias."

"Hubo una inversión en el sistema sanitario de 22 mil millones, 64 mil pesos por paciente"

"Hoy hacemos 11 mil tests de PCR por día en promedio y 119 mil llamados por día para seguimiento de contactos estrechos. Llevamos 900 mil bonaerenses entrevistados en los lugares donde viven"

"Hace dos meses un 5% los casos eran del interior y el 95 % del conurbano. Hoy hay un 20% de los casos diarios son del interior"

"En el conurbano se ha observado un relativa estabilidad de los casos, inclusive una baja pero a niveles muy altos"

"El objetivo es reducir los casos, a mi no me gusta llamar esto a una meseta. El éxito es bajar los casos"

"No creemos que la solución sea flexibilizar, lo haremos cuando los casos bajen como lo hemos hecho en el interior de la provincia"

"Para los 35 municipios más afectados, la situación sigue igual. La única diferencia es que vamos a permitir con protocolos que se han acordado con los trabajadores de la construcción y los empresarios, dos tipos de actividades: primero obras pequeñas con protocolos estrictos y transporte propio. No más de 15 trabajadores simultáneos y dentro de las localidades. Y también, para mayor envergadura, donde haya peligro de derrumbe".

"Para el interior, hay situaciones diversas, la situación ha empeorado mucho, tuvimos que retroceder a fases anteriores. En 18 están en fase 5, nuestra fase de mayor apertura"

"Tenemos un porcentaje enorme de alumnos sin conectividad, estamos haciendo desde el primer día un esfuerzo para que no pierdan su contacto"

"La continuidad educativa es una lucha cotidiana, por más que hagamos todos los esfuerzos no reemplaza la presencialidad"

"Si en los años anteriores se hubieran repartido las computadoras hoy no harían tanta falta"