El Comité de Crisis Local de Salliqueló se reunió para abordar temáticas referidas a la situación epidemiológica que actualmente atraviesa el distrito y se decidió la vuelta a fase 3, desde este jueves 15 de octubre y hasta el jueves 29 de octubre.

Las restricciones que implica:

- Se suspende la atención al público en los comercios gastronómicos, los cuales podrán realizar

servicios de delivery desde las 20:00 hasta las 24:00.

- El horario comercial queda restringido hasta las 20:00.

- Se suspenden las actividades deportivas, tanto en espacios abiertos como cerrados, así como

los gimnasios.

- Se suspenden las reuniones sociales y familiares en espacios cerrados.

A la fecha hay once casos positivos activos, confirmados (seis por laboratorio y cinco por nexo epidemiológico), cinco casos recuperados, treinta y cinco casos resultaron negativos (descartados).

La información fue brindada a la población a través de una conferencia de prensa, encabezada por el Intendente Juan Miguel Nosetti, quien justificó las restricciones ya que "estamos preocupados y ocupados por la situación, y entendemos que teníamos que resolverla hoy mismo".

Además, la conferencia contó con la presencia de la Directora de Salud, Patricia Bernassar, quien manifestó: "No queremos asustar a la población, pero tenemos transmisión comunitaria en la localidad, es decir que hay pacientes positivos (de COVID-19) que no encontramos el nexo epidemiológico, no sabemos de dónde se contagiaron".