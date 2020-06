La intendenta Mayra Mendoza formuló una advertencia para prevenir la propagación del coronavirus luego de una imagen de la calle principal de Quilmes con circulación de gente casi como en un día normal.

"Así estuvo hoy la Peatonal Rivadavia. Me cuesta creer que todos los vecinos y vecinas que estuvieron ahí salieron por alguna razón realmente imprescindible", lamentó Mendoza en un video.

Aún no llegó el momento más difícil y vemos que muchxs vecinxs circulan por las calles con total normalidad.#QuedateEnCasa y respeta el aislamiento que aún sigue vigente porque esa la única manera de cuidarse. No seamos irresponsables, no salgamos a buscar el virus. pic.twitter.com/qK7APHzBGO — Mayra Mendoza ?? (@mayrasmendoza) June 13, 2020

Y agregó: "Por favor, aún falta lo peor de la pandemia y estamos haciendo un esfuerzo enorme por parte del Estado para cuidar la vida de todos y en particular de nuestros adultos mayores. Pero con el Estado no alcanza si no existe el compromiso ciudadano esto va a ser aún más difícil. Somos nosotros quienes debemos cuidar a nuestras familias del contagio".

"No salgan si no es necesario", insistió. Quilmes tiene, según su último parte oficial, tiene 1114 casos confirmados y 200 recuperados. A su vez 12 personas fallecieron.

En ese distrito, hubo varios focos. De ellos el más grave fue en Villa Azul, en el límite con Avellaneda. Otros fueron en un supermercado y un frigorífico, este último, con una víctima fatal.